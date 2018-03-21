【港股解碼】中國平安估值達88億美元的醫保科技究竟幹甚麽？

今年是中國改革開放40周年，也是中國平安(02318-HK)創立30周年。中國平安董事長兼首席執行官馬明哲表示，過去15年，公司的總資産、淨利潤實現近30%複合增長率；納稅貢獻力度持續提升，2017年全國納稅總額達994億元(人民幣.下同)，日均繳稅2.7億元。

中國平安金融科技與醫療科技業務，正孵化四家「獨角獸」。當中陸金所首次實現全年整體盈利。平安好醫生累計爲超1.9億用戶提供健康管理服務。平安好醫生自有醫療團隊888人，外部醫生約2100名。健康商城可爲用戶提供7*24小時的1小時藥品快遞服務，覆蓋北上廣深等全國14個城市。

金融壹賬通爲468家銀行、1890家非銀金融機構(包括14家保險公司)提供一站式金融科技解決方案，全年征信查詢量超9億次，同業交易規模破10萬億元。目前，其已完成6.5億元首次融資，投後估值74億美元。

平安醫保科技已累計爲超過200個城市和8億人口提供醫保、商保管理服務，商保自動化運營網絡接入超2,000家醫院，「城市一賬通」APP上線超過26個城市。目前，平安醫保科技已完成首次融資，融資規模爲11.5億美元，投後估值達88億美元。

中國平安(02318-HK)3月21日業績記者會直擊：

問：集團旗下的平安醫保科技，投後估值達88億美元，請問平安醫保科技的商業模式如何？

答：醫保科技是指醫保保險科技，致力建立醫療生態圈，由病人客戶、醫療服務供貨商及付費者的平台。中國現在的醫療健康開支，于2015年占GDP比重只有6%，相當于4萬億元；相對于美國的18%爲低。未來10年于中國占比，有機會提升至10-11%。但涉及的醫療健康開支由誰支付？估計由居民自付比例會降至20%或更低，將主要由醫療保險産業來支付。中國平安提供的醫保科技，就是協助商業保險公司更好管好資金，降低醫療開支浪費，提高市民醫療服務水平。有關商業模式，主要透過服務政府、醫療機構、保險公司等，獲得不同商業模式的收入。

問：中國平安2017年派息增幅高達100%，未來派息政策如何？

答：2016年平安的派息比率爲26%，于2017年提升至31%，絕對股息更上升100%至1.5元人民幣。集團提升對股東分紅，讓投資者滿意。未來派息政策，將保持穩定派息。集團發展動力，已由資本驅動，轉移至資本+科技驅動，更有效利用資本，股本回報率達20.7%，屬較高比率。在風控能力下，集團會將部分現金派發予股東。

問：中國平安甚麽時候會分拆旗下四家獨角獸上市？

答：集團旗下四家科技公司，均會經曆四個成長階段：建立平台，推動流量，提升收入，取得盈利。是否上市抱開放態度，主要考慮及市場業務發展情況，有需要會第一時間作披露。

中國平安2017年度股東應占利潤890.88億元，同比增長42.8%；應占營運利潤947.08億元，增長38.8%。平安壽險及健康險業務的新業務價值持續提升，同比增長32.6%。未期息每股1元，全年派息1.5元，同比增長100%。

平安個人業務價值快速提升，個人客戶數較年初增長26.4%至1.66億，客均合同數提升5.0%至2.32個，客均利潤同比提升14.2%至355.85元。同時，集團超過40.4%的新增客戶來自于集團互聯網用戶，新增客戶中包括1,872萬互聯網用戶。

文：周燕芬

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