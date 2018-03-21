閻慶民：加快建設富有國際競争力的中國特色資本市場

中國證監會網站21日消息，近日，證監會系統會管幹部學習貫徹黨的十九大精神第四期專題輪訓班在中央黨校舉辦，中國證監會黨委委員、副主席閻慶民出席開班式并作學習黨的十九大精神輔導報告，會機關司局級幹部和派出機構、會管單位會管幹部共86人參加了此次培訓。

閻慶民同志強調，中國特色社會主義進入新時代，資本市場改革發展也面臨着新矛盾新形勢新任務。必須堅定維護以習近平同志為核心的黨中央權威和集中統一領導，堅持習近平新時代中國特色社會主義思想的根本指引，深入學習領會習近平總書記關于資本市場穩定健康發展系列重要講話和指示批示精神，認真貫徹落實中央經濟工作會議和全國金融工作會議的各項部署，切實抓好資本市場服務實體經濟、有效防控風險和深化市場改革三項任務。要深刻認識資本市場發展面臨的難得曆史機遇，深刻認識資本市場在大國崛起中的戰略支撐作用，加快建設富有國際競争力的中國特色資本市場，為決勝全面建成小康社會、建設社會主義現代化強國做出新的更大貢獻。

閻慶民同志要求，黨員領導幹部要帶頭學習貫徹黨的十九大精神、帶頭踐行從嚴治黨政治責任、帶頭改進作風、帶頭增強本領。要牢固樹立“四個意識”、堅定“四個自信”，堅定不移地落實全面從嚴治黨各項要求。堅持以政治建設為統領，努力打造政治過硬、本領高強的人才隊伍，持之以恒地修煉“八種本領”，為資本市場的改革開放和穩定發展提供堅強的政治保證和專業本領支撐。

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