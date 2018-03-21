【顧德投顧】徐照興 台股龍捲風 盤後分析

神秘的 15200

撼訊不再漲停、中美晶壓回修正，國巨持續飛高高接下來？

【盤勢分析】

美股昨日上漲，但仍不脫離整理盤，台股尾盤溜滑梯，主要原因台指 (03) 結算，聽說是 6505 台塑化的神秘賣壓 15200 張！想那麼多幹嘛！重點永遠是在明天，而不是在今天發生甚麼事！相關行情可搜尋 YOUTUBE【台股龍捲風】及 FB【台股龍捲風】！

操作不要猜，根據龍捲風操盤術 (簡單、易懂、功夫深)：

【一】勢的操作：

今日日 KD 死亡交叉，指數小漲 0.23 點，本波從 10638 到 11095，漲了 457 點，目前短線壓力稍大，而週 KD 已為黃金交叉，所以震盪仍要買多，很多個股已不甩大盤展開波段行情，可好好把握！

【二】利的研判：

9:30 到 10:00 觀察漲跌家數是否有利今日的勢，今日早盤勢與利不同步，故指數開高後震盪走跌！個股方面：矽晶圓、MOSFET、被動元件、【電池】、【板卡電競比特幣】這類族群震盪後還有機會持續走高，波段仍多，但短線若出現出量不漲時，務必先行調節！獲利落袋為安！

【後續作法】

面對川普的關稅效應 (留意中國的態度)，FED 決策等等問題，很多投資人在消息面根本無法立即跟上，短線上美股已面臨轉折區，隨時留意台股的變化

◎ 產品透明度特高的【矽晶圓及磊晶矽晶圓】：6488 環球晶 (+1.5 收 459.5，20MA 翻揚向上，盤中高點 472.5 元，歷史高點 489 元)，5483 中美晶 (-4)，6182 合晶 (-0.25)、3532 台勝科 (-4)，3707 漢磊 (-0.5)、3016 嘉晶 (-0.5)，此族群今日開始震盪留意法人進出！

◎ 【MOSFET】：6435 大中 (+1)、6525 捷敏 (-0.4)、3317 尼克森 (+0.6)、8261? 鼎 (+0.9)、5299 杰力 (+9，盤中曾漲停)、6138 茂達 (+0.2)，可開始留意中國長電科股價 (-2.57%)

◎【被動元件】：以 2327 國巨 (+21 收 488，再創歷史高) 為指標，2456 奇力新(+1.4)、3068 美磊(+1)、3026 禾伸堂(+3.5)、3624 光頡(+2.6)、5317 凱美(-1.1)、2375 智寶、6127 九豪、2492 華新科(+3)、8043 蜜望實、6449 鈺邦、6175 立敦(+0.65)、3236 千如、2472 立隆(+2.4)、2478 大毅(+0.55)、5255 美桀，漲價行情持續，以量價結構技術分析操作！

◎【板卡電競比特幣】：3443 創意 (+17.5)、3035 智原 (-0.5)、3661 世芯 (+13)、6591 動力 (+1.3)、6150 撼訊 (+15.5)、2377 微星 (+3.8)、2376 技嘉、3515 華擎 (-5)、3540 曜越、2465 麗台、2399 映泰 (-0.3)、2425 承啟 (-0.95)、5386 青雲 (-4.6)，此族群走勢出現分歧，務必嚴設防守點

◎ 電動車電池：4721 美琪瑪、4739 康普，目前鈷報價仍上揚，震盪仍可留意

◎ 指數震盪，表現較強個股有：6118 建達、3128 昇銳、1786 科妍、5281 大峽谷、3437 榮創、3406 玉晶光、6615 慧智、2434 統懋、2388 威盛、5302 太欣、5344 立衛、3694 海華、6533 晶心科、1597 直得、4123 晟德、8093 保銳、2498 宏達電，留意明日延續性