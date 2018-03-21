【亞洲投顧】亞洲投顧 股期龍哥 盤後分析

◆盤勢分析

晶豪科創下波段新高，一路續抱加碼擴大獲利

今天大盤量增上漲但是殺尾盤，不過還是守穩 10937 點，多方控盤，先前提醒大家回補 11070 點缺口之後，可能會整理，結果馬上回測支撐，短線測試 10937 點之後，守穩就多方格局，跌破則回測 10882 點和 10823 點，量縮就容易止跌，不用太過緊張；從 2/12 封關日就告訴大家，大盤出現正式止跌訊號，先挑戰缺口 10815 點，再來目標 10937 點，多方最終目標 11070 點，都順利達陣；不過美股道瓊三天站不回月線，月線下彎，盤勢偏空，只有科技類股還是多方格局，要好好觀察費半是否跌破 3/19 低點，沒跌破就是持續多方格局，才有機會帶動道瓊反彈，這時候操作要把風險控制好。



盤勢震盪，龍哥提醒大家不要太過積極加碼股票，就是不用過度追高，趁現在大盤波動的時候汰弱留強，把資金轉進剛整理完成的主力股，獲利較輕鬆，例如佈局 6141 柏承，獲利放口袋將近 30%；所有會員佈局 3006 晶豪科，現買現賺漲停，一路續抱，今天開盤加碼，再創新高，擴大獲利，操作就是要大賺小賠，長期才有穩定績效；龍哥準備佈局新主力股，大家一起來迎接行情。

之前的操作，佈局的 3026 禾伸堂，獲利 20%；會員持股 2353 宏碁獲利 40% 以上，獲利放口袋之後，龍哥直接帶會員買進 3035 智原，獲利 29%；3037 欣興之前大賺 20% 出場；過年前推薦大家 5439 高技，獲利放口袋；尊龍會員買進 6147 頎邦，大漲創高；大盤整理，但是持股一檔接著一檔攻擊，趁波動調整持股，快來一起操作。

今天外資期貨多單增加 223 口，自營商期貨空單增加 493 口，外資選擇權中性佈局，自營商選擇權中性佈局，外資期貨多單增加，自營商選擇權短線中性佈局，今天大盤整理，籌碼中性，趨勢不變，偏向整理，等待突破機會。



大盤震盪更能看出籌碼的穩定度，趁拉回佈局籌碼穩定的個股，等待突破獲利的機會，例如 2353 宏碁，3034 聯詠，3037 欣興，3006 晶豪科，6147 頎邦，5371 中光電等等，籌碼都很穩定，操作不用天天換股，持續追蹤籌碼穩定的個股，趁大盤波動調整持股，不知道該如何調整持股的朋友，加入龍哥簡單操盤的行列，一起迎接未來的行情。



【不用天天換股，鎖定籌碼穩定的主力股】

5483 中美晶，3596 智易，2492 華新科，3006 晶豪科

6141 柏承，6147 頎邦，3034 聯詠，5371 中光電

2481 強茂，5425 台半，3037 欣興，2353 宏碁

目前波段操作策略，多方操作者，大盤帶量突破 10371 點偏多操作，跌破 10937 點出場；空方操作者觀察帶量跌破 10638 點開始偏空操作。

蘇建豐 (股期龍哥) 分析師

以上資料僅供參考，投資時應審慎評估