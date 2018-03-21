

◆盤勢分析

1. 在石油期貨收創本月最高價後，能源股上漲推動股市返回正面領域。Fed 預計週三將宣布升息，Fed 的經濟預期可能顯示決策者傾向更積極的今年升息四次，而非三次。臉書股價持續下跌，因報導稱 FTC 將審查該公司是否違反同意法令的條款，讓使用者個資流入 Cambridge Analytica 公司之手。貿易戰越演越烈，報導稱川普可能週五前就以年度關稅 600 億美元重創中國。歐盟預計本週公布對美國大型科技公司徵收數位稅。週二美股上漲，漲幅介於 0.15 至 0.77％，美股四大指數中長期趨勢偏多，短期高檔震盪。

2. 由以下三個面向檢驗台股方向及強弱：

（1）量能：20 日均量下滑，上攻量須大於 20 日均量方能維持偏多力道。

（2）均線：支撐為季線附近，壓力為 03/13 高點 11,095 點。

（3）技術指標： KD 開口閉合向下，9 日 K 值大於 80，短線偏多整理提防拉回。

3. 觀盤重點：週三台指期結算，觀察台股指數是否能守穩在 10 日線之上並站回 5 日線之上，回檔是否量縮或上攻成交量大於 20 日均量，半導體、蘋概、無人商店、電競、工業 4.0、車用、生技、高殖利率、金融。

4. 美國聯準會（Fed）訂台北時間周四凌晨發布最新貨幣決策聲明，Fed 主席鮑爾也將主持上任來首場記者會，預料會宣布升息 1 碼，而鮑爾是否基於經濟展望樂觀，釋出加快升息步調的訊號，將是投資人聚焦所在。通膨與就業仍為 FED 首要考量的經濟變數。

5. 中美貿易衝突近期越演越烈，對此，大陸國務院總理李克強昨（20）日表示，中美打貿易戰對雙方都沒有好處，沒有贏家，希望雙方保持理性，不要感情用事，避免打貿易戰。李克強並呼籲美方遵從貿易精神，放寬對中國高技術、高附加值產品的出口。中美倘若引發貿易戰，將對全球經濟成長引發負面衝擊。

6.2618 長榮航空去年獲利 57.52 億元，較前年大幅成長 65％，客貨運業績同步增溫，董事長昨（20）日表示，今年前 2 月營收成長力道逾 1 成，超越目標，且 3 月不看淡，全年將力拚成長優於預期。長榮航上檔壓力先看季線附近。

7. 半導體矽晶圓廠環球晶圓（6488）公布去年度財報，稅後純益 52.75 億元、EPS 為 12.68 元，雙雙改寫歷史新高，而該公司也宣布將配發 10 元現金股息，同樣是史上最佳水準。由於半導體矽晶圓報價今年仍將維持逐季成長的態勢，法人預期該公司今年度 EPS 將可挑戰 28-30 元水準。矽晶圓 2018 年價格趨勢仍維持向上。

8. 美國財經資訊網站 The Motley Fool 報導，2454 聯發科是高通在智慧手機晶片市場主要對手，去年第 3 季高通市占率 42%，聯發科為 14%；若是博通的晶片能和聯發科綑綁銷售，將有助於博通在中低階手機市場拿下更多市占率。市場也傳出，蔡明介上周至新加坡與陳福英會面，為雙方合作增添想像空間。聯發科發言窗口昨（20）日不評論外界臆測，並強調蔡明介上周沒有到新加坡。聯發科若被收購對台灣半導體業恐有負面影響。

