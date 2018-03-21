【大慶證券】投顧盤前－美股回神  台股震盪再攻前高



◆盤勢分析

昨日在科技股回穩以及能源股大漲帶動下，美四大指數全數收紅，其中以費半上漲 0.77% 漲幅最大。WTI 原油昨日大漲 2.16% 來到每桶 63.4 美元，沙烏地阿拉伯和伊朗之間的緊張關係，以及預計委內瑞拉產量下滑，推動能源股股價上漲。從技術面來看，在聯準會發布聲明前，指數小幅震盪，然而近期走勢最強的費半，週一雖大跌 1.95%，但在月線位置獲得支撐留下影線，也並未跌破前波高點 1392.86，整體來看維持多頭架構不變，變數觀察美債以及美元表現。

昨日亞股全面開低，不過包括陸股、南韓甚至黨股等都出現開低走高的趨勢，市場短線都在等待聯準會的升息決議，國際股雖然震盪，但是並無全面轉弱的跡象。從亞幣走勢來看，昨日亞幣大多維持小幅升值的狀況，也代表外資目前並沒有明顯撤出亞洲市場，因此，除非聯準會決議有相對強硬的措辭，否則短線的亞股在震盪過後，研判將有機會轉強走高。

台股昨日在週一美股大跌衝擊下雖然收跌，但並沒有跌破 3/16 低點，短線可說是相對強勢，從大型股表現來看，台灣 50 成分股的台塑四寶以及聯發科、友達、可成等都維持在盤上震盪，成為撐盤的要角，集中市場近 5 日形成一橫盤震盪的走勢，至於在 OTC 來看，OTC 昨日也開低走高，尾盤幾乎收在平盤之上，絲毫沒受到美股走跌的衝擊，從集中、櫃買指數技術面來說，台股短線多方持續控盤，除非集中市場跌破 3/12 日低點 10908 點才有轉弱訊號，否則以目前走勢來看，研判台股在震盪過後仍有再向上挑戰前高的機會。以盤面來說，中小型股相對強勢為一大特色，當中包括矽晶圓、LED、生技、被動元件、顯卡等原主流股都維持輪動，指標股中美晶、國巨、撼訊等在沒轉弱前，研判類股輪動趨勢不變，而其他包括記憶體、電動車、網通、IC 設計等族群，也有機會在震盪後走強，在目前多頭可用之兵仍多下，操作上仍可偏多，只是在類股輪動快速的狀況下應避免追高，以免出現短套的窘境。

