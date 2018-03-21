【華冠投顧】股市-均線扣抵推算法 盤前分析-鍾騏遠分析師



1. 美股盤後整理：

周二美國股市跌深反彈，主要的原因是原油價格上揚，激勵能源類股向上成長，而科技類股仍舊疲弱。油價上漲的原因為中東的情勢緊張，以及委內瑞拉的產業下滑，不過，美國後續仍將持續增加鑽油井，預期原油價格不易出現像 2008 年前的高度成長。

三大指數中，道瓊工業指數和標普 500 指數在季線之下游走，雖然指數跌破季線，不過，由於半年線扣抵仍在低檔區，預期半年線之上具有強力的支撐，不過也必須留意在月底之前，指數是否能夠重回多方，否則季線下彎，兩大指數將落入空方市場；另外，科技類股則是沿月線整理。

2. 台股盤前重點

昨天外資買超權值股，特別是 (2409) 友達的張數最多，其它類股則有塑化、PCB、記憶體、以及金融股。原則上，只有面板類股能夠帶量向上，指數仍有續強的空間。投信方面，則是持續買超記憶體族群，另外包括 IC 設計、二極體、PCB 等。

台股目前有線型上的優勢，今天是結算日，受到美股反彈影響，台股仍有機會收高向上。不過，周四逢聯準會會議結束，升息若維持市場預期，則股市仍有多方的空間。若結果不如預期，過度鷹派將導致市場再度修正。

※以上內容由華冠投顧 鍾騏遠分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。