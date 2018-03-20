【富蘭克林】經理人擔憂貿易戰 但企業獲利為股市多頭打氣

三月份美國債市在投資人擔憂川普總統將對更多中國進口商品徵收懲罰關稅，白宮人事異動頻繁，國務卿提勒森、經濟顧問柯恩接連去職，加上特別檢察官穆勒傳對川普總統旗下企業發出傳票，十年期美債殖利率一反前兩個月氣勢如虹的上揚，美債、美元三月份轉為區間整理的格局，而從甫出爐的三月的美林經理人調查中，貿易戰也成為經理人心目中尾端風險的首位 (30%)、其次為通膨壓力(23%) 及全球經濟增長放緩(16%)，但約六成的經理人仍舊相信未來 12 個月全球企業獲利仍將有雙位數的增長，為全球股市多頭保駕護航。

股市：經理人配置股高於債，但較上月增加防禦型產業

多數經理人延續上月對於經濟的看法，認為經濟將呈現高成長高通膨，而高達 74% 的經理人認為景氣循環已來到晚期。一旦美國十年期公債殖利率來到 3.6%，可能誘發由股轉債的部位調整。

整體股債配置方面，經理人多贊同股高於債的配置，但不確定性升高推動令經理人較上月小幅加債減股，全球股市從上月的淨加碼 43%，下降到 41%，債券部位降低 5%，來到淨減碼 64%，現金部位則持續在 2016 年 11 月以來的最高位。區域方面，加碼歐洲及新興市場仍穩居主流，分別為淨加碼 41% 及 40%。產業配置則較上月增加防禦型產業的民生消費及銀行，降低景氣循環產業的能源及消費耐久財。(表一)

而科技類股仍是今年以來產業中最為強勢的類股，二月初的跌幅已收復約八成，持續獲得投資人青睞，在三月的擁擠交易中做多科技股 (FAANG+BAT) 連續兩個月為擁擠交易首位(38%)，排名第二的則是放空美元(17%)，做多公司債(12%)，放空波動度下跌至第六名。

富蘭克林坦伯頓金磚四國基金暨新興國家基金經理人伽坦 ‧ 賽加爾指出，隨著美國聯準會縮表及升息的影響，市場波動度勢必增加，所幸整體新興市場體質已相較過往強健許多，有助抵禦資金外流衝擊，而相對於成熟市場，新興市場股價淨值比低、股東報酬率較高，具相對投資優勢。產業來看新興市場科技產業在品牌及技術上並不輸成熟國家同業，如中國的網路社群及電子商務，其成長性、獲利表現與新技術之應用，均令人驚艷。而新興市場挾帶人口眾多、中產階級崛起，帶動各類內需產業，如中國 / 印度的汽車產業。新興市場人均財富快速成長，帶動消費及金融產業，伽坦 ‧ 賽加爾看好金磚四國的科技及消費兩大主軸，擁有穩健的獲利及現金流量，具備投資價值。

富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森．柯堤斯表示，憑藉其龐大的數據集，計算能力和龐大的人工智能專家團隊，電子商務和社交網絡是近期人工智能發展的明顯受益者。而相關的軟體即服務（SaaS）公司也有機會受惠。我們相信該類公司將從人工智能 (AI) 技術發展當中受益，因為軟體即服務公司對於產品使用數據的能見度高，而該使用數據可以通過機器學習來利用改進產品，這有助於支持公司定價，減少客戶流失，令銷售過程更有效率，並深化研發，以拓寬其銷售來源，在大數據中的沙中淘金。強納森．柯堤斯看好科技產業擁有較佳的成長性、較高的利潤率及良好的資產負債表，具有提高資本回報的潛力，次產業中相對看好應用軟體、雲端、網路、金融科技服務及半導體資本設備公司。

債市：避險情緒推動成熟市場債空方部位下降

在多項美國政治面利空出現的背景下，經理人考量避險需求，放空美債部位出現退場，其餘成熟市場公債亦出現同樣現象，邊陲歐債更由空翻多，與新興市場債同為唯二的看多債市。三月份經理人調查也顯示美國貿易摩擦升溫可能衝擊美股回落、其次為美元下跌。而經理人也注意到美國財政部釋放大量的國庫券供應、聯準會縮表，導致貨幣市場資金趨於緊俏，Libor-OIS 息差擴大。(表二及表三)

匯率方面，儘管近半數的經理人表示日本央行將保持寬鬆貨幣政策直到 2019 年才會調整殖利率曲線控制政策，但在避險需求推升下，日圓本月份延續上月份的強勢，而美元方面，儘管貨幣政策走勢分歧支撐美元，但白宮人事更迭及貿易摩擦隱憂壓抑美元部位仍深陷空頭。而隨著歐洲貨幣寬鬆政策的逐漸落幕，歐洲央行的前瞻指引將更關注通膨，與此同時，也將維持整體一段時間的低利率環境，歐元看法偏空。而調查期間 (3/9~3/14) 經理人對英鎊看法較上月更趨悲觀，不排除英國年底前可能出現選舉，儘管 3 月 20 日英國與歐盟達成脫歐過渡性協議，激勵英鎊兌美元站上 1.40 大關。新興市場貨幣持續站穩多頭主流，惟部位較上月略降。(表四)

富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金）經理人麥可．哈森泰博表示，隨著美國經濟成長，就業市場趨緊，通膨壓力將顯現，美國公債殖利率彈升為大勢所趨，債市投資人宜做好防禦利率上揚風險的準備，並可側重於具有內需導向的新興國家當地債市，以各地區而言，拉丁美洲的巴西、阿根廷展現堅實的企業環境及由民粹政策回歸正統，墨西哥及哥倫比亞展現財政紀律，且逐漸深化經濟增長，而並非只靠大宗商品出口，深具投資價值。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 經理人愛德華．波克表示，歷經 2017 年股票和債券漲勢亮麗、遍地開花之後，愛德華．波克認為收益型資產仍然提供誘人的投資機會，整體而言，股票相對於債券具備較高股息及更好的通膨防禦力。而從產業角度看，隨著經濟擴張，景氣循環產業表現有潛力超越防禦性產業。例如，隨著貨幣寬鬆政策的退場，金融業將受益於貸款增長加快、放鬆管制、利率上升以及殖利率曲線趨陡。同樣，在全球增長、企業開支加速、國防預算增加和美國政府基礎建設開支成長的背景下，工業前景亦不容小覷。同時，科技公司將受益於各行各業的創新步伐；而在固定收益市場方面，愛德華．波克認為，儘管高收益債評價面並不特別便宜，但也未出現信用情況廣泛惡化的跡象，且在美國經濟增長無虞下，高收益債違約率料可持續偏低，投資團隊將持續透過精選高收益持債，並透過降低整體債券的存續期間，防禦利率風險。

高收益債券基金警語：由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。本基金較適合投資屬性中風險承受度較高之投資人，投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重，投資人應審慎評估。

基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。由本金支付配息之相關資料已揭露於本公司網站，投資人可至本公司網站 (http://www.Franklin.com.tw) 查閱。本基金進行配息前未先扣除行政管理相關費用。

新興市場基金警語：新興市場股票型基金之主要投資風險除包含一般股票型基金之投資組合跌價與匯率風險外，與成熟市場相比須承受較高之政治與金融管理風險，而因市值及制度性因素，流動性風險也相對較高，新興市場投資組合波動性普遍高於成熟市場。

基金過去績效不代表未來績效之保證。<本文提及之經濟走勢不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書>

本公司所提供之資訊，僅供接收人之參考用途。本公司當盡力提供正確之資訊，所載資料均來自或本諸我們相信可靠之來源，但對其完整性、即時性和正確性不做任何擔保，如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或受僱人，並不負任何法律責任。任何人因信賴此等資料而做出或改變投資決策，須自行承擔結果。本境外基金經金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。【富蘭克林證券投顧獨立經營管理】投資基金所應承擔之相關風險及應負擔之費用 (含分銷費用) 已揭露於基金公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站 (http://www.fundclear.com.tw) 下載，或逕向本公司網站 (http://www.Franklin.com.tw) 查閱。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。

