治安亮紅燈，巴西股市漲勢終結?

巴西大城里約熱內盧日前發生 1 起重大槍擊案，38 歲的的女市議員佛朗哥（Marielle Franco），14 日晚間參加完拉帕區（Lapa）的座談會後，準備搭車離開，此時卻遭到不明人士連開數槍，佛朗哥和司機葛梅斯（Anderson Pedro Gomes）當場死亡，她的助理則是被子彈碎片擊中受輕傷，消息一出，震驚巴西社會。 新聞來源: 聯合新聞網 2018-3-17

看到巴西治安惡化新聞，投資人不免擔心巴西經濟會否再次步入衰退，並引發股市大跌。鉅亨基金交易平台認為治安對股市影響相對有限，以早就陷入毒品戰爭且謀殺率持續升高的墨西哥為例，每 10 萬人中遭謀殺人數由 12.6 人跳升至 23 人的 2009 及 2010 年，墨西哥股市分別上漲 52.5% 及 27.1%；反倒是謀殺人數持續下降的 2013 至 2016 年間，墨西哥股市年年下跌，顯示治安與謀殺率並非左右股市表現的關鍵。

1. 內需 vs 外需，何者才是巴西復甦原因

消費並非巴西經濟復甦主因

資料來源：Bloomberg，鉅亨基金交易平台整理；資料日期：2018/3/19。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

巴西經濟成長率於去年第 2 季擺脫連續 12 季的衰退後，經濟成長率便逐季升高。根據巴西央行對專業人士所作調查，2018 年巴西經濟成長率預估值也從去年 8 月的 2%，一路升高至如今的 2.87%。儘管巴西經濟成長開始加快，但復甦的速度卻有些許差異，從上圖可看出，巴西工業信心回升速度驚人，已經回到 2012 年時水準，但消費者信心卻止步不前，目前水準仍與經濟衰退期間相似。

2. 全球經濟及貿易才是巴西走出衰退的關鍵

工業生產伴隨出口成長

資料來源：Bloomberg，鉅亨基金交易平台整理；資料日期：2018/3/19。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

用來衡量內需好壞的消費者信心與零售銷售年增率，前者仍處於經濟衰退的水準，後者則不到 2010 年至 2013 年景氣榮景時的一半。反觀與外需相關的工業信心與工業生產年增率（上圖可看出工業生產年增率與出口年增率走勢相仿，顯示外銷為巴西工業生產的一大去處），兩者皆快速升高，並回到景氣榮景的水準。在國內消費跟上前，全球經濟好壞將決定巴西復甦的力道及速度。

3. 看好原物料價格，就買進巴西股市

巴西身為主要原物料出口國，其經濟成長及股市表現都與原物料價格息息相關。從 1992 年以來，巴西股市表現確實與原物料價格有密切關係，當原物料價格上漲 0% 至 10% 時，巴西股市平均上漲 21.1%，上漲機率為 70%；若原物料價格上漲幅度升高至 10% 至 20% 時，巴西股市平均漲幅也來到 33.8%，上漲機率高達 100%。鉅亨基金交易平台建議看好全球經濟及原物料走勢的投資人，別忽略潛在漲幅更高的巴西股市。

原物料價格變化與巴西股市表現

資料來源：Bloomberg，分別採 CRB 商品價格及美元計價巴西聖保羅指數，鉅亨基金交易平台整理；回測期間：1992/1-2018/2。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

鉅亨投資策略

基金操作上，建議如下：

不理性下跌，趁機進場巴西股市

原物料、能源及必需消費類股佔巴西股市權重超過 40%（巴西必需消費類股多為跨國公司，海外市場佔營收比重高），全球經濟及消費的強弱才是決定這些企業獲利的關鍵。此波來自於治安惡化的擔憂對企業獲利影響不大，較積極投資人可趁機佈局巴西股市。

鉅亨精選基金

>> 瑞銀 (盧森堡) 巴西股票基金 (美元)

鉅亨網投顧獨立經營管理

本資料僅供參考，鉅亨網投顧已盡力就可靠之資料來源提供正確之意見與消息，但無法保證該等資料之完整性。內容涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響，匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動。投資人應依其本身之判斷投資，若有損益或因使用本資料所生之直接或間接損失，應由投資人自行負責，本公司無須負擔任何責任。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書及投資人須知。

基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險，基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

各銷售機構備有基金公開說明書及投資人須知，歡迎索取。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用），已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。

投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。投資人應審慎評估，該等基金不適合無法承擔相關風險之投資人。基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

投資於 Rule 144A 債券，境內高收益債券基金最高可投資基金總資產 30%; 境內以投資新興市場國家為主之債券型基金及平衡型基金最高可投資基金總資產 15%; 境外高收益債券基金可能有部分投資於美國 Rule 144A 債券，該債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。

不動產證券化型基金得投資於高收益債券，其投資總金額不得超過基金淨資產價值之 30％。

投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。

基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。

鉅亨網證券投資顧問股份有限公司 │ 客服信箱：cs@fundsyes.com

公司地址：台北市信義區松仁路 89 號 2 樓 A-2 室 │ 服務專線：(02)2720-8126 │ 服務時間：09:00-17:30