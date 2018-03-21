【統一投信】台股第二季中性偏多 個股表現

美國聯準會本周利率會議料將升息一碼，已成市場共識。統一台灣動力基金經理人劉彥伯表示，美國金融情勢雖已不像去年那樣寬鬆，但並不會對經濟活動、勞動市場及通膨造成重大壓力，且美國稅改有望推動經濟向上，此外，預估弱勢美元仍會延續至下半年，有助資金留駐新興市場，台股第二季行情中性偏多，指數區間震盪，個股表現。

劉彥伯表示，國際貨幣基金 (IMF) 預估今年全球經濟成長率 (GDP) 預估值至 3.9%，同時也上修今年美國、中國 GDP 分別為 2.7%、6.6%，顯示全球景氣持續增溫；即便短期國際股市出現回檔整理，但厚實的基本面依然有助於抵禦市場利空及突如其來的下跌風險。

台股受惠於全球三大經濟體穩健成長，預估今年企業獲利增長仍有 7%，有基本面支撐，加上目前現金殖利率 3.94%，仍居全球主要股市之冠，可望吸引外資持續匯入，多頭趨勢未變，預期第二季加權指數在 10,000 點至 11,500 點盤堅震盪。

劉彥伯指出，台股去年已累積不小漲幅，雖然今年看好的主軸產業沒變，但個股股價波動大，投資策略上，選擇成長趨勢明確的個股區間操作。看好包括：需求急速攀升的挖礦相關類股，產業能見度佳的伺服器、網通，漲價趨勢明確的晶圓 (Wafer) 等半導體相關行業，另鎖定應用與趨勢發展正向的高效能運算(HPC)、人工智慧(AI)、物聯網(IoT)、汽車電子等。

中長期投資題材上，第五代行動通訊 (5G) 技術規格可望於 2018 年底確立，2020 年有望商轉，看好 5G 布建新商機。

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