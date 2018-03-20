美國企業界反對川普對中國產品全面徵收關稅

從沃爾瑪到亞馬遜，美國企業紛紛警告總統川普，任何針對中國的大規模貿易行動都可能拉高消費者價格、增加企業成本並傷害股價。

美國資訊技術產業理事會 (Information Technology Industry Council) 牽頭的 40 多個行業團體組成之聯盟，在周日致函美國總統表示，對中國產品全面徵收關稅將「對美國經濟引發負面影響的連鎖反應」。該聯盟包括零售商、玩具商、葡萄酒等行業的組織，資訊技術產業理事會的成員則包括亞馬遜、谷歌、Facebook 和微軟等。

美國貿易代表 Robert Lighthizer 正在牽頭調查中國對待美國智慧財產權的問題，預計在未來幾周內將向川普提交行動建議，以解決任何不公平的做法。知情人士稱，美國政府考慮對各類中國產品徵收關稅，從消費電子產品到中國製造的鞋子和服裝。

在彭博新聞社本月早些時候報導了美國政府正在考慮的選項之後，川普發布推文稱：「美國正在迅速針對智慧財產權盜竊行為採取行動。這種情況已經持續很多年，我們不能容忍。」

電子產品和服裝

商界聯盟表示，對電子產品、服裝和其他產品徵收關稅將提高消費者和企業價格，會抵消國會去年年底通過的減稅法案。該聯盟稱，此類措施還可能傷害對華出口零組件的美國公司，同時也會增加美國製造商的投入成本。

「政府關注中國工業政策和不公平貿易行為對經濟的負面影響是正確的，但美國商會強烈反對大面積實施關稅的決定，」美國商會執行長 Thomas Donohue 在一份聲明中說。「簡而言之，關稅是對美國消費者破壞性徵稅。」

根據資訊技術與創新基金會 (Information Technology and Innovation Foundation) 的一份報告，對中國的信息和通信技術產品徵收關稅，將減少美國對創新的投資，並降低生產率成長。該基金會的資料顯示，10% 的關稅將在未來十年減少美國經濟產值 1630 億美元，而 25% 的懲罰將在同一時期抑制 3320 億美元經濟產值。

「我很高興他們認為這是一個大問題，因為我們多年來一直這樣說，」資訊技術與創新基金會總裁 Robert Atkinson 提到美國貿易代表關注中國漠視美國智慧財產權的問題時表示。「採用關稅方式，我擔心中國人可以有效地進行報復，例如針對美國重要的對華出口產品，諸如航空。」

美國貿易代表認為，中國使用一系列做法迫使企業轉讓智慧財產權，而中國企業則廣泛盜竊美國的商業秘密。在華美國企業長期以來一直抱怨被迫交出技術以換取市場准入。