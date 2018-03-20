全球貿易情勢緊張 WTO官員：美國要求就WTO職能運作進行改革

美國總統川普對鋼鋁徵稅，引發眾多反彈之際，路透報導，世界貿易組織 (WTO) 總幹事阿澤維多 (Roberto Azevedo) 週一表示，隨著全球貿易緊張形勢的加深，美國提出對 WTO 職能的憂慮，要求 WTO 需要作出改革。阿澤維多正在新德里出席一次為期兩天的非正式會議，約有 50 個 WTO 成員國參加此次會議。他在接受媒體訪問時表示，全球貿易環境面臨著很大風險，WTO 已在尋求與其成員國進行一次 “公開而坦誠的” 對話。「此時此刻，我們在 WTO 內外部都面臨著諸多挑戰。」



阿澤維多指出，華盛頓方面堅持認為，自 WTO 在 1995 年成立以來，全球貿易已經發生變化。「美國想要 (WTO) 作出一些升級和改革，與美國之間的對話正在進行之中。」



自美國總統川普 (Donald Trump) 上週宣佈將針對鋼鐵進口產品徵收 25% 關稅、並針對鋁製品徵收 10% 關稅以來，這是 WTO 成員國首次召開會議。



印度貿易部的兩名資深官員表示，包括中國、日本、印度和韓國在內的部份 WTO 成員國很可能將對美國方面提高進口關稅的決定發起抗議。但這兩名官員同時提到，這些國家最終的立場只有在週二 (20 日) 進行磋商以後才能知道。



在此之前，印度貿易部長普拉布 (Suresh Prabhu) 表示，他希望此次會議能夠推動多邊貿易談判程式取得進展，而在去年 12 月份於布宜諾賽勒斯召開的相關會談以失敗告終，當時貿易戰相關憂慮已經浮出水面。美國副貿易代表謝伊 (Dennis Shea) 也出席 WTO 的此次會議。



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