傳美國提出5項條件 施壓盟國聯合對抗中國貿易政策

據《彭博》報導，有歐洲官員表示，川普政府正敦促各國與美國結盟，聯合對抗中國的貿易政策，如果能夠配合，將可獲得美國鋼鋁的關稅豁免。

美國的鋼鋁進口關稅將於本周五生效，眾多貿易夥伴國正爭取能夠豁免。美國由貿易代表 Robert Lighthizer 負責，正與各國進行談判。據稱，美國提出了 5 項條件，這些訊息在彭博取到的歐盟委員會內部文件中也已見到。

條件包括：

一、對美鋼鋁出口不得超過 2017 年的水準；

二、積極解決中國各種貿易扭曲的政策；

三、在 G20 全球鋼鐵論壇上與美國積極合作；

四、與美國合作，在 WTO 申訴中國的貿易做法；

五、加強與美國的安全合作。

美國貿易代表辦公室尚未回覆評論請求。

美國目前對即將課徵的鋼鋁關稅，僅給予加拿大及墨西哥豁免，不過川普指出，如果無法談成讓美國滿意的新北美自由貿易協定，他將撤回對兩國的豁免。

此外，川普邀請任何與美國有「安全關係」的國家申請豁免，澳洲總理 Malcolm Turnbull 表示已因此得到豁免，南韓、阿根廷則正尋求類似的待遇。

除了拉攏盟友之外，川普也表示，正考慮對中國實施更廣泛的關稅，其中還可能加入投資與簽證的限制。