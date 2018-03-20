普丁高票連任 當務之急振興經濟 展開多元外交

俄羅斯總統普丁 (Vladimir Putin) 在周日 (18 日) 舉行的大選中，以個人歷來最高的 76.67% 得票率壓倒性勝出，成功連任，將展開他第 4 屆的 6 年任期。分析指出，連任後的普丁當務之急是振興經濟和展開多元外交。

〈振興經濟〉

中新網報導，俄羅斯經濟在 2017 年擺脫了持續 2 年的衰退，通膨水準降至歷史最低，糧食產量創 40 年來新高。俄總理梅德韋傑夫 (Dmitry Medvedev) 去年底曾表示，俄經濟發生了有利變化，已經進入增長階段。

分析人士指出，俄羅斯國內市場較大，自然資源豐富，勞動力素質較高，相關生產要素成本較低，且擁有聯通歐亞的區位優勢，因此俄經濟仍有較強的吸引外資能力，其發展前景相當廣闊。

不過，眼下俄羅斯經濟形勢依然嚴峻。經濟合作與發展組織 (OECD) 日前預計，2018 年世界經濟增速將達到 3.9%，而俄經濟增長率為 1.8%。

根據普丁在國情咨文中確定的目標，到本世紀 20 年代中期，俄經濟要穩居世界前 5 位，俄人均國內生產總值比現在提高 50%。為此，俄經濟增速需要高於世界經濟增速。

分析人士認為，俄經濟尚未找到新的增長點和適合本國國情的發展模式，難以快速擺脫對能源和原材料出口的依賴。因此，如何進一步調整國民經濟結構和提高技術競爭力，建立現代化經濟模式，將是普丁新任期亟待解決的難題。

法新社報導，未來普丁在經濟方面將面臨人力短缺、退休年齡全球最低、吸引投資、經濟多樣化以及提升生產力等 5 大挑戰。

〈多元外交〉

隨著總統選舉落幕，俄羅斯政府也將開啟新的外交週期。分析人士認為，俄羅斯與西方關係依然在不斷惡化，近期實現快速轉圜的可能性較小。

2016 年以來，美國方面指控俄羅斯「干涉」美大選的話題持續發酵，俄美之間的「新冷戰」有愈演愈烈之勢；俄英近日又因為前俄羅斯「雙面間諜中毒」事件互相驅逐外交官，雙邊關係急劇惡化；《明斯克協定》的履行陷入停滯，俄歐在烏克蘭問題上難以達成共識。

分析人士指出，在西方對俄實施孤立與遏制政策的背景下，亞太地區成為俄羅斯尋求實現外交多元化的首要方向。

普丁此前在其競選總部舉行的記者會上回答新華社記者提問時說，中國是俄羅斯的戰略夥伴，俄羅斯非常珍視對華關係並將擴大與中國的合作。

普丁表示，俄中關係正處於前所未有的高水準。俄羅斯將盡一切努力擴大與中國的合作，包括絲綢之路經濟帶與歐亞經濟聯盟對接合作，雙方的利益在這方面是一致的，可以開展許多具體合作。

俄羅斯科學院遠東研究所高級研究員彼得羅夫斯基指出，俄中全面戰略協作夥伴關係將一如既往堅定、持續地發展下去，這對世界和平與發展有重要意義，在國際事務中協調行動，增強當代國際關係的穩定性與可持續性。