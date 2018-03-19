【富蘭克林華美】受惠美國升息趨勢，2018供不應求更吸金!

◆ 富蘭克林華美特別股收益基金 (本基金之配息來源可能為本金) 重機會、重收益、重管理、NB 級別新選擇

聯準會對景氣與通膨的樂觀評估，加深市場對今年可能升息 3 次以上的預期，不僅增添市場變數，對固定收益商品承壓更大，因此，能同步受惠景氣與股市多頭、又能提供固定收益的特別股成為投資熱潮，2018 年更面臨供不應求的狀況。看準此一進場良機，富蘭克林華美特別股收益基金 (本基金之配息來源可能為本金) 將於 3 月 26 日展開募集，提供累積型與配息型的彈性選擇，採新台幣、美元、人民幣、南非幣多元計價，特別新增後收 NB 級別，由第一商業銀行擔任保管機構。

供不應求，特別股持續看漲

富蘭克林華美特別股收益基金擬任經理人 (本基金之配息來源可能為本金) 余冠廷表示，全球股市仍然看好，但如何在股市高檔的環境下，穩健的追求收益，將是今年最大考驗。根據彭博資訊統計，過去五年若於股票投資部位納入特別股，風險報酬比從 1.68 提升至 1.84，每年最大跌幅平均值更從 7.9% 下降至 5.8%，顯見特別股能有效提升股票部位投資效率，目前特別股殖利率已達 6.1%，超越高收債在內的各主要債種（詳圖一），也使特別股吸金潮不斷，不僅成為最新的金融熱搜關鍵字，截至 2017 年年底，全球特別股 ETF 規模已達 317 億美元，過去 10 年年複合成長率更高達六成。

余冠廷表示，隨景氣持續擴張及金融監管鬆綁趨勢成形，企業發行特別股以強化資本結構的需求降低，導致特別股發行量連續二年下滑，但需求量卻持續攀升，評估今年特別股發行量仍呈現下滑趨勢，將形成有利的價格支撐。目前特別股價格已修正至近五年相對低點，對應美債殖利率彈升風險，預料前波 10 年期美債殖利率高點 3.02% 為另一心理關卡，市場再度震盪機率高，時間點可能落在第一季末至第二季之間，若於此時進場布局，有機會掌握較佳買點。

三重優勢，掌握高息有一套

有別於國內已發行的三檔特別股基金，基金佈局策略高度追蹤標普美國特別股指數，富蘭克林華美特別股收益基金 (本基金之配息來源可能為本金) 產業配置不追隨指數，並將稅率因素納入投資決策，以三大優勢打造高息商品新選擇：

優勢一、? 重機會?：產業配置多元，不過度追隨指數，有效分散風險、增強攻擊力道

余冠廷表示，從全球特別股產業分布觀察，銀行、金融服務與保險業等占比近七成，但其實非金融產業的標的其實很多，像是知名電信公司如 AT&T、Verizon，或是大型電力公司杜克能源（Duke Energy），都有發行特別股。統計過去 10 年非金融特別股表現，累積報酬率達 130%，勝過金融特別股的 96%，其中電力、不動產信託特別股表現可圈可點。（資料來源：彭博資訊，採富國銀行編纂之非金融特別股與金融特別股指數，2007/11/30~2017/11/30）

優勢二、? 重收益?：投資決策納入稅後收益考量，以追求最佳報酬

富蘭克林華美特別股收益基金擬任經理人 (本基金之配息來源可能為本金) 余冠廷表示，大家或許知道特別股的股息率是固定的，但不一定注意到各國對特別股的配息屬性，有不同的課稅規定。以美國為例，海外投資人收到的特別股配息，若屬於股利性質，可能會被課徵 30% 預扣稅款；若屬於利息性質，則可免除預扣稅款，一來一往之間將影響投資人最後實際入袋的息收。

因此，在投資標的選擇上，本基金特別將外國政府對海外投資人所課徵的預扣稅款政策，納入投資決策的評估要件，除基本面、信用分析、營運與財務風險外，也善用利息免稅優勢，篩選出稅後收益率相對較高的特別股，以增加投資效益。

優勢三、? 重管理?：核心與戰術配置，針對不同景氣循環，靈活調整

富蘭克林華美特別股收益基金 (本基金之配息來源可能為本金) 的核心部位以大型藍籌企業、產業利基型企業為主，此類企業基本面穩健、特別股息配發能力相當強，可提供相對穩定的收益來源；戰術配置則聚焦在被市場低估或因負面事件短線超賣的企業，爭取超額報酬。

余冠廷表示，透過核心與戰術配置，搭配動態調整策略，有利適應投資環境週期變化，如景氣復甦和景氣擴張時，將提高戰術配置的比重；反之在景氣趨緩及景氣衰退，則降低整體特別股投資比重，或完全減持戰術配置，並同步買入如政府公債等避險資產，或執行避險策略，依此靈活應對各種不同階段，長期表現將會更穩健。

考量部分投資特別股基金的投資人是以領取配息為目的，預計長期持有 3 年以上，富蘭克林華美特別股收益基金 (本基金之配息來源可能為本金) 特別新增後收 NB 級別，提供長期投資人不同的手續費支付選擇。

受惠美國升息，特別股買點到

展望美國升息已邁入第三年，通膨與利率將是今年市場面臨的主要風險之一，富蘭克林華美投信表示，特別股的高股利率具吸引力，適合在利率水準偏低、金融市場位階高的此刻進場布局，尤其美國金融業占特別股發行機構的比例極高，將是美國升息趨勢下的受惠族群。目前全球特別股標的超過 3,000 檔，要掌握票面利率、贖回條件等資訊並不容易，若能透過共同基金投資一籃子特別股，不僅有專業經理人主動篩選經營品質佳的企業、降低並分散信用風險，還可以增加資金運用彈性，避免少數特別股的流動性問題。

富蘭克林華美特別股收益基金擬任經理人 (本基金之配息來源可能為本金) 余冠廷建議，升息代表經濟成長，特別股有如股票及債券的混血兒，既受惠景氣與股市利多，又擁有高股利率的保護，能同時滿足投資人收益與波動管理的雙重需求，預料今年將持續獲資金青睞。回顧過去經驗，每當特別股修正 2-3 個月後，市場逢低承接意願強，未來 3 個月的平均漲幅達 9.3%(詳表一)，考量特別股自去年 12 月修正以來，價格已修正近五年相對低點，目前尚在反彈初期，建議不論股市或債市投資人都應將特別股基金納入資產組合，並掌握第一季末進場時機。

【富蘭克林華美投信獨立經營管理】本基金經金融監督管理委員會同意生效，惟不表示本基金絕無風險。本證券投資信託事業以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益；本證券投資信託事業除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱本基金之公開說明書。此外，投資各類型 NB 分配型受益權單位者，其手續費之收取將於買回時支付，且該費用將依持有期間而有所不同，其餘費用之計收與前收手續費類型完全相同，亦不加計分銷費用。

基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用，由本金支付配息之相關資料已揭露於本公司網站，投資人可至本公司網站（www.FTFT.com.tw）查閱。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。