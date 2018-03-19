【安聯投信】通膨擔憂降溫 債市回溫

◆ 抵禦升息波動的信用債、可轉債為較佳選擇

經濟數據顯示美國仍在穩定成長，連帶使市場的通膨預期降溫，公債殖利率走低，帶動多數債券族群上漲，部分債券族群跌幅收斂。根據美銀美林引述 EPFR 截至 3 月 14 日，投資級債市場回溫，上週淨流入 24.1 億美元；高收益債流出金額收斂至 2.2 億美元；新興市場債上周則淨流入 7 億美元（見表）。

安聯四季豐收債券組合基金（本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金）經理人許家豪表示，全球景氣持續回溫，美國經濟展望和利率政策走向，以及即將登場的聯準會 (Fed) 貨幣政策會議，仍是全市場的關注焦點。

許家豪表示，今年以來，信用債整體表現仍相對優於其他債市，可轉債指數更是繳出 5.27% 的表現。大方向上，與景氣復甦連動較高、且較能抵禦升息波動的債券種類，如信用債、可轉債的表現，則仍為較佳選擇。

在投資級債部分，許家豪表示，公債殖利率自高檔回落，利率風險相對降溫。然而，未來仍有許多不確定性如川普關稅措施是否帶動通膨，加上聯準會穩步調升利率的立場尚未改變，公債殖利率仍有波動的可能，在投資級債券債配置上，宜採較短存續期策略，以減少利率風險影響。

在高收益債方面，許家豪表示，近一周受到油價走勢疲軟影響，全球高收益利差放寬 5 點至 349 點。其中，BB 級利差放寬 8 點，B 級利差放寬 2 點，CCC 級利差放寬 12 點，整體來看，B 級債表現相對抗跌。另一方面，因高收益債今年供給相對偏低，考量今年市場仍對高收益債有抵禦升息的需求，預計高收益債的供需技術面可望有一定程度的支撐。基本面上，信用狀況無虞，主要觀察指標如槓桿倍數和利息保障倍數均因受惠基本面而持續改善、初次請領失業金人數亦持續下滑，展望正向。

在新興市場債方面，許家豪表示，新興市場債在受到資金湧入推升價格後，利差不再便宜，因此建議新興市場債的投資人除了慎選價值合理，總體經濟風險較低的國家外，也可適度佈局受美國公債殖利率走勢影響相對較小的新興當地貨幣債。特別是近期美元走勢偏弱，新興市場當地貨幣又具有一定的利差水準，相對有吸引力。

展望後市，許家豪表示，通膨升溫引發市場擔憂聯準會加快升息步調，近期的債殖利率一度來到 2.94%，但在聯準會長期基準利率目標仍未變 (2.9%) 之下，公債上檔空間有限。在投資建議上，考量聯準會將召開貨幣政策會議，新任主席包威爾也將舉行首次會後記者會，市場仍多觀望，且波動欲小不易，布局上建議採取緩進、均衡的方式，債市主軸仍以信用債為較佳選擇。

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