鎖定公教族群舉辦理財教育講座 張錫：基金很適合當退休規劃工具

投信投顧公會結合集保結算所、證基會等單位於今 (19) 日宣布，今 (2018) 年推出退休理財專案系列活動，預計年底前將在全台舉辦至少 60 場講座，以提升國人退休投資理財意識，且鎖定因為年金改革衝擊較大的公教族群，投信投顧公會理事長張錫表示，各種理財工具中，基金是很適合納入長期投資規劃的金融商品。

據衛生福利部資料顯示，台灣在 2018 年老年人口數約占全體國民 14％，進入高齡化社會，至 2025 年老年人口數將達 20%，為超高齡社會，退休理財規劃，成為重要課題。

張錫表示，在各種理財工具中，基金很適合納入長期投資規劃的金融商品，很多人不敢碰基金商品，是因認為投資基金很困難，但他認為，若勇於了解學習，並嘗試投入，要有 6% 至 8% 的報酬並非難事。

而為了提升國人投資理財意識，並提早規劃退休準備、落實執行提撥資金預備退休準備金等目標，投信投顧公會、集保結算所、證基會、基富通等 4 個單位今年推出退休理財專案系列活動，將分為兩方面進行。

一是針對公教族群舉辦退休基金商品及理財教育巡迴講座，提升國人投資理財意識；二是針對全民舉辦「基金投資模擬競賽活動」，讓民眾親自體驗基金操作及學習風險控管。

集保結算所指出，今年巡迴講座對象鎖定為公教族群，優先倡導公教人員提早自主規劃預備退休金，期望公教人員正確認知基金商品及銷售管道，掌握理財工具相關資訊。