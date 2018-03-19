【權益變動】仁智國際(08082-HK)獲大股東Heading Champion增持2.4萬股

港交所最新資料顯示，仁智國際集團(08082-HK)獲大股東Heading Champion Limited于2018年03月14日在場外以每股均價0.16港元增持2.4萬股，涉資約0.384萬港元。增持後，Heading Champion Limited最新持股數目為724,718,549股，持股比例為62.59%。

Heading Champion Limited所持有的仁智國際股份由周焯華、唐才智與鄭丁港先生(鄭丁港先生為Simple Cheer之唯一實益擁有人)共同持有權益。唐先生、鄭丁港及周先生計劃，在全面遵守一切适用法律、法規及規例的情況下，Heading Champion將于該等要約完成後作出實物分派，以向其現有股東按比例分派所有由Heading Champion持有之股份，即唐先生、鄭先生及周先生分别獲派40%、40%及20%之股份。

此外，仁智國際此前曾于3月5日公告，于2018年3月5日下午四時正，要約人Heading Champion Limited接獲有關股份要約項下合計409,303,666股股份的有效接納，相當于公司全部已發行股本約35.35%;及有關購股權要約項下合計239,276份購股權(相當于未行使購股權之約1.08%)的有效接納。加上此前要約人及一緻行動人所擁有的股份，其共持有合計694,795,978股股份，相當于公司于截止3月5日全部已發行股本之約60.01%。

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