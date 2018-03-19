【大行報告】里昂料李嘉誠退任長實(01113-HK)主席或增加潛在回購機會

長實集團(01113-HK)上周五(16日)收市後公布，公司主席李嘉誠將于今年5月10日舉行的股東周年大會結束後退任公司主席及執行董事職務，不過將出任公司資深顧問；董事會建議推選李澤鉅于股東周年大會結束後出任公司主席。

長實集團亦公布，公司去年純利301.25億元，按年升55%，每股溢利為8.07元。每股派末期息1.28元，每股全年股息1.7元，按年升11%。公司投資物業重估前的溢利則為203.2億元，按年增13%。期内，收入按年跌9%至637.8億元，其中，物業銷售收益為162.5億元，按年跌8.01%。

美銀美林發表報告表示，李澤鉅已加入長實集團多年，加上李嘉誠仍將任公司高級顧問，相信李嘉誠退任主席對公司影響不大。給予長實集團「中性」評級，目标價77元。

而里昂則將長實集團投資評級由「跑輸大市」升至「跑赢大市」，同時將目标價由71元上調至80元，相當于每股資産淨值107元折讓25%，指李嘉誠將退任公司主席，預計公司潛在回購股份機會增加；長遠而言，相信集團旗下非地産業務可持續改善。

此外，野村、大和、瑞銀、匯豐環球研究及德銀均予長實集團「買入」評級，目标價分别為87.1元、85.2元、84.75元、82.9元及82元；瑞信評級為「跑赢大市」，目标價82.4元；高盛評級為「中性」，目标價82.4元；摩根士丹利及摩根大通則為「增持」，目标價為81元及77元。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)