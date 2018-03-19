渣打(02888-HK)溫拓思﹕將繼續投資 業務表現理想

渣打集團(02888-HK)股價在2017年累計升幅達到30%，並自踏入2018年後，股價一直高於80元，更曾高見93.942元。可是行政總裁溫拓思仍對股價較每股資產淨產出現折讓感到不滿，惟他相信投資者需要更多證據來證明公司轉型計劃成效。

渣打在2015年第四季宣布業務重組，並且自2015年派發中期息，直至2017年宣布全年業績時，才重新派發股息。被問及該行派息政策時，溫拓思直言該行並無特定派息政策，又指出股息會隨盈利增加時上調。

在談及今年業務表現，以及權益回報率何時達到8%目標水平時，溫拓思指出該行從年初至今，各項業務皆有不俗表現，他指出權益回報率在短期內達到8%目標水平並非困難，但是該行是看重長遠發展。他又指出該行會繼續進行投資，特別是在金融科技層面。

另一方面溫拓思預期聯儲局會繼續加息，這對銀行業而言屬利好消息，同時認為港元拆息及美元倫敦同業拆息息差正常將會持續，而港元匯價問題，相信金管局會有應對方向。此外他認為全球最終爆發貿易戰機會不大，當涉及貿易糾紛時，協商仍是最佳的處理方法。

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