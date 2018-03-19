【大行報告】德銀料平安(02318-HK)去年多賺22% 目标價104.1元

德銀發表報告指，踏入業績期季節，對中資保險股未必正面，預期2017下半年新業務價值增長由上半年45.5%放緩至22.1%，不過這是市場預料之内，全年新業務價值增35.6%(2016年為51.3%)，主要因為保監局去年下發134号文件(關于規範人身保險公司産品開發設計行為的通知)及理財産品競争加劇。

該行相信，市場將聚焦在今年内險企業就前景作出的指引，尤其是保障型産品，在儲蓄産品需求疲弱下，保障型産品將有助支撐增長。盡管增長疲弱，但該行認為中資壽險股估值便宜，看好其前景。

另外，該行預期財産險盈利相對強勁，歸因于2017下半年天災賠償不多，加上當局加強審查下令支出比例改善。然而，該行繼續看好壽險多于財險，預期未來12個月壽險股前景較佳。

該行首選中國平安(02318-HK)及新華保險(01336-HK)，料去年分别多賺21.9%及26.1%，兩者評級均為「買入」，目标價分别為104.1元及74.6元。此外，預計中國人壽(02628-HK)去年純利升73.7%，評級「持有」，目标價為28.5元。

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