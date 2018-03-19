【大行報告】中金料騰訊(00700-HK)上季非通用會計準則純利按年升38%

中金發表報告表示，預期騰訊(00700-HK)去年第四季收入為698億元人民币，按年升59%，比其他券商預測高1.8%；而非通用會計準則純利按年升38%至170億元人民币，也略高于其他券商預測。

該行指，預期網上廣告收入在第四季會維持強勁的動力，主要由「朋友圈」的廣告收入帶動，而騰訊新聞收入不足50億元人民币，因每日活躍用戶人數持平、銷售「智匯推」的平台暫停，目前以「廣點通」替代，但去年弱勢為今年提供低基數機遇，預期去年第四季及今年的網上廣告分别貢獻17%及16%的總收入。

此外報告稱，手機遊戲業務將會于今年錄得復甦，其中王者榮耀仍坐擁龐大客戶群，而且因貨币化能力提高，每月每用戶平均收入提升；QQ飛車增長迅速，為收入提供卓越貢獻；另外亦有一系列的新遊戲即將推出。

該行又指，公司計劃會進一步豐富微信的生態，例如加入小程序，相信今年不會貨币化，但随着規模擴大和動力增強，將會推動股價表現，目标價540元，維持「買入」評級。

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