紅包怎麼花最值？買分紅保單「壽險+紅利」一步到位 2/28前還抽特斯拉、杜拜機票

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-02-25 16:43

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在金蛇年初始之際，正是檢視自身及家人的保障需求與資產規劃是否足夠的好時機。過去一年，全球環境變化迅速且潛在變數眾多，因此長期的規劃愈發重要。分紅保單的優勢在於能享有壽險保障，又能與保險公司共享紅利，不妨利用年終獎金或子女紅包錢，替自己或家人多增加一份保障。

為回應客戶對保障與資金規劃的多元需求，安達人壽自 2024 年起推出「美利紅」、「美利如星」，以及「紅運旺旺」等美元分紅終身壽險保單，期望藉由分紅保單以協助客戶達成人生規畫目標，建構中長期穩健的資產規劃及壽險保障。

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「美利紅」、「美利如星」與「紅運旺旺」等美元分紅終身壽險保單在商品設計上有四大特色，分別為 (1). 終身保障：保單採取３年或６年繳費設計，繳費期滿後即可享有壽險終身保障，能在遇到突發事故時減輕自己或家人的負擔；(2). 美元規劃：商品以美元收付，能滿足美元資產規劃；(3). 雙重紅利：提供週年紅利與終極紅利，資產穩定增長的同時也可兼顧未來資金靈活運用；(4). 生命末期提前給付：可提前申請給付身故保險金，在必要時應對突發狀況。

分紅保單不僅能讓客戶享有壽險保障功能，分擔未知風險，在紅利共享部分，分紅保單的保費都將投入獨立的分紅帳戶中，並共同分享保險公司經營績效，而紅利分配至少達可分配盈餘的 70% 以上。透過股債均衡配置方式，追求長期穩健獲利，累積保單帳戶價值。

安達人壽建議，趁著金蛇年的開端，不妨透過分紅保單的優勢，同時享有壽險保障與紅利分享，讓自己與家人在未來能夠安然面對挑戰，實現心中所盼的財務規劃藍圖。