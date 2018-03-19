京東酒業發布2018年戰略規劃 轉型酒業内容生態基礎設施

據騰訊科技3月19日消息，今天國内酒類線上線下零售商京東酒業公布了2018年度戰略規劃，通過品牌扶持計劃、全渠道無界營銷等轉型為酒品内容生態平台，成為酒業内容生態的基礎設施。當日，京東酒業還聯合21家全球知名酒企成立了中國酒文化推廣聯盟，通過“3+”戰略將酒文化與品牌、平台和消費者連接起來帶動行業銷售模式的變革。

京東集團高級副總裁、京東商城大快消事業群總裁王笑松表示，京東正充分發揮業態布局優勢及積木型組織的模塊化協同效應，通過基于大數據和人工智能的驅動向“人、貨、場”一體化開放方向發展，給合作夥伴賦能，幫助合作夥伴能夠更好的為顧客服務。京東也從過去的一個零售商，變成一個零售的基礎設施提供者。

目前，京東酒業有1700多家店鋪入駐京東第三方平台，超過300家的品牌在京東平台建立品牌旗艦店，300家以上數量店鋪使用京東配送以及售後給予消費者服務，為消費者提供高品質、便捷的網購體驗。此外，京東還將利用自身廣告投放、聯合營銷、商家管理、數據分析等能力對第三方店鋪進行扶持。

京東酒業提出，未來將由由電商平台轉型為内容生態平台，成為酒業内容生態的基礎設施，并通過五大基礎能力向平台生態賦能。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)