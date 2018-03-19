石藥集團(01093-HK)抗腫瘤產品今後三年為收入主要增長動力

石藥集團(01093-HK)2017年度業績報告中指，期內利潤達到27.71億港元，同比增長31.9%，實現自2012年業務轉型以來連續五年的利潤高增長。除「恩必普」以外，集團的抗腫瘤產品亦實現快速增長，2017年的銷售收入達到10.32億港元，同比增長72.9%，成為另一個主要的增長動力，預期今後三年的增長將會加快。

「恩必普」是國家一類新藥，是擁有專利保護的獨家產品，其主要成份為丁苯酞。本產品主要用於急性缺血性腦卒中的治療，其軟膠囊和注射液兩個劑型均已進入新版國家醫保目錄。

「艾利能」(欖香烯注射液)是中國自主研發的抗腫瘤類藥物，主要用於治療神經膠質瘤、腦轉移瘤及癌性胸腹水。該產品可聯合化、放療方案，提升腫瘤治療的臨床效果，經過多年臨床使用，已獲廣大醫患人員認可。本產品的水針劑型為全新的升級劑型，獲得國家專利，相比傳統的乳劑，水針劑型的欖香烯純度及含量都有了較大提升，臨床不良反應率大幅降低。集團現正與國內多位腫瘤學專家合作，加强「艾利能」臨床證據的開發，並繼續通過細化市場領域及學術推廣的市場策略，爭取市場份額的逐年遞增。

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