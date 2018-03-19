中石化煉化工程(02386-HK)：料油價上行介乎55至70美元

中石化煉化工程(02386-HK)2018年公司新簽合同目標為國內合380億元人民幣和海外15億美元。公司副總經理、董事會秘書桑菁華稱，隨著原油價格反彈、煉油行業效益提升，煉化市場已復甦，對完成今年目標充滿信心。

公司去年下半年錄得毛利率約在8%的低水平，公司財務總監賈益群稱，去年上半年因很多項目在收尾階段，集中結算導致毛利率相對較高；而下半年一些新項目開工，前期利潤率偏低，加之海外項目進展快，而毛利較國內項目低，因此整體毛利率相應也被拉低。他續指，隨著國內項目推進，馬來西亞項目收入確認，以及公司內部成本管控等，預計今年下半年到明年上半年，毛利率會有所改善。

去年特朗普訪華期間，母公司中石化(00386-HK)等企業與Alaska Gasline Development Corp、 阿拉斯加州等， 就發展阿拉斯加州液化天然氣(LNG)業務簽署協議。公司董事長凌逸群稱，該項目由母公司中石化推進，但對中石化煉化工程也是利好的。LNG作為清潔能源未來需求會很大，桑菁華補充，公司目前在青島、北海以及天津擁有LNG接收站且已投入運營，未來將加大力度簽署更多LNG項目相關合同。

公司去年派息比率為79%，凌逸群稱，公司目前現金流狀況良好，以後派息既會考慮給股東良好回報，亦要兼顧企業良性發展。此外，現時併購機會多，未來若有併購項目需要到資金，亦會統籌兼顧。

至於油價走勢，凌逸群預計油價會上行，有較寬幅波動，約在每桶55至70美元區間。他續指，油價持續上漲對公司有利，油價逼近每桶70至80美元，油公司的資本支出會增加，相應也會為公司帶來更多業務。

文：鄒舒惠

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