聯廣上市凍結市場資金73億元 3/23以每股承銷價46元掛牌

廣告傳播集團聯廣 (8497-TW) 重啟上市承銷程序，今 (19) 日宣布初次上市公開申購作業已完成抽籤，公開申購合格件數約 15.8 萬件，申購倍數達 77 倍，凍結市場資金近 73 億元，中籤率僅 1.29%，將於周五 (23 日) 以每股承銷價 46 元掛牌上市。

聯廣於 2016 年 11 月登錄興櫃，業務範圍涵蓋廣告行銷產業鏈的中下游，為本土營收最高的大型綜合廣告代理商，集團分為媒體事業、廣告事業、公關事業及會展與特展等四大事業體，營收占比分別為 36%、33%、5% 及 6%，。

聯廣掛牌上市後，將成為台灣首家上市文創集團，聯廣集團董事長余湘表示，要做「台灣最大的文創舞台」，盼能藉由上市將舞台做大，讓年輕人更願意投入，也讓其他人看到台灣廣告的生命力。

聯廣近來也跨足多元策展活動與快閃店等商業新趨勢，其於 2016 年 8 月併購的台灣會展策展公司光洋波斯特，將作為集團發展另一具引擎，光洋波斯特去年底策劃德國歐系品牌車展活動，正式跨入高端產品會展活動，且因今年適逢雙數年，會展場次將明顯較單數年增加，其會展服務收入將為成長動能來源。

聯廣集團執行長程懷昌先前表示，今年將再度啟動購併，購併對象可分兩大方向，包含聯廣目前既有的廣告、公關與數位等服務，以及目前沒有的媒體等服務，將一步步讓聯廣整合文創產業上下游，成台灣最大的文創公司。