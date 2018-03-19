〈來思達進軍中國〉今年擬併購2家台灣異業 逐步轉型控股公司

全球家具行銷商來思達 (8066-TW) 董事長馮周金鑾透露，目前來思達在全球擁有 22 家子公司，計劃在 2018 年底拓展至 28 家子公司，仍積極擴大全球布局，成長動能無虞。來思達創辦人謝貞德進一步說明，除了家具，今年有機會看到來思達對台灣品牌的併購，期許來思達透過併購逐漸發展為控股公司。

目前來思達全球共有 22 家子公司，預計今年再新增 3 家在歐美、東南亞等地，均持股 51%，同時，也將併入約 1-3 家原有的子公司 51% 股權至來思達，也就是說，至今年底子公司數約可達 28 家。

另一方面，謝貞德也指出，來思達不能永遠僅停留在家具家飾業的發展上，預計今年有機會看到併購 2 家異業品牌，只要是股本不大且在台灣有成長機會的業態包括寢具、服飾、咖啡和蛋糕業者都不排除。

謝貞德強調，如同阿里巴巴、LVMH 都是不斷藉由併購壯大集團，期許來思達控股終極目標為擁有 50 家子公司。

馮周金鑾進一步說明，隨著子公司陸續增加、全球出貨持續推升，在排除匯率因素後，今年業績一定會比去年好。

另外，來思達去年每股純益 (EPS)10.26 元，連 2 年賺逾一個股本，董事會已通過每股將配發現金股利 8 元，配息率近 78%，馮周金鑾說會維持一貫配息率約 80% 的水準。