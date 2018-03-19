麗清去年每股賺3.81元，擬配發2.5元股息，殖利率3.5%

【財訊快報／戴海茜報導】中國最大 LED 車燈模組廠商麗清科技 (3346)2017 年每股盈餘 3.81 元，獲利創新高。展望 2018 年，麗清指出，今年增加上海小糸營收占比至 40%，加上高毛利率的頭燈占比也將拉升至一成以上，全年每季營收都將優於去年同期。法人估，麗清今年營收可望增 20-30%，獲利也將再創新高。麗清上週五董事會決議通過每股配發 2.5 元現金股利，配息率 66%，以上週五收盤價 71.4 元計算，現金殖利率 3.5%。



針對配發股息 2.5 元低於前年一度的 3 元，麗清指出，今年計畫擴充產線及更新自動化設備，預估整體資本支出約 1.5 億元，因此股利低於前一年度，但公司仍維持在殖利率 3% 以上。



對於今年展望，麗清表示，公司是中國最大的 LED 車燈模組供應商，市占率約 10%，以車尾燈和晝行燈為主要出貨產品，主要客戶為上海小糸，去年占營收比重 30%，長城汽車占比 28%，今年上海小糸滲透率提升，麗清營收占比也可望攀高，估計全年營收比重將達到 40% 以上。



麗清指出，LED 頭燈單價高，毛利率也較高，去年營收占比為 6%，今年有望拉高至 10% 以上，將激勵今年毛利率提高，而今年每季業績都將會比去年成長，全年業績也會優於去年。



法人估，麗清今年隨著產能提升及中國新車使用 LED 燈源的滲透率攀升下，今年營收可望成長 20-30%，每股盈餘 4 元起跳，有機會力拚 4.5 元。



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