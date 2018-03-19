華通股價破底 法人估今年獲利增長近2成 EPS 3.55元

蘋果重要 PCB 供應鏈華通 (2313-TW) 在上周外資賣超逾 3.17 萬張的籌碼不利狀況下，今 (19) 日股價破底跌破 2 月 6 日的 31.35 元低點， 但在本土法人預估該公司今年純益成長 18.4%，每股純益將達 3.55 元之下，也吸引低檔的中長線買盤低接。

法人最新估算，華通的首季營收 117.87 億元，年增 5.1%，在美元走升、人民幣走升與稼動率下滑，及今年台灣所得稅率提升至 20%，且有遞延所得稅的提列，預估毛利率 12.88%，季減 2.91 百分點，稅後純益估 4.39 億元，獲利年增率 10.1%，每股純益 0.37 元；全年估華通 2018 年稅後純益 42.35 億元，獲利年成長 18.4% ，每股純益 3.55 元。全年毛利率也將站穩 15.1%，優於去年的毛利率表現。

華通累計前 2 月營收 76.54 億元，年增 1.41%，法人預期，華通首季營收將優於去年同期 112.15 億元，且第 2 季營收再向上攀高，2018 年營收將呈現逐季成長的態勢。

至於華通今年首季營運產品重點在 HDI(高密度連結板) 及軟硬結合板，應用產品別也以筆電、手機及平板電腦為主，3 月中、下旬將有第一波對中國品牌手機 PCB 的出貨，第 2 季則有明顯的美系客戶新款筆電及平板用板的交貨，忙碌的生產已自 3 月起展開。

而華通 2018 年資本支出規劃將達 50 億元，其中包括擴建重慶廠的廠房。

若投資人看好其後市，有意透過認購權證，以較低廉的成本參與布局，可選擇到期天數 90 天以上，在外流通比例小於 80%，價內外 15% 的標的，例如：華通元大 77 購 01(066576 -TW)、華通元大 79 購 02(075560-TW)、華通凱基 78 購 02(075560-TW)。