群聯去年幾乎賺進三個股本，並大方配息17元，創新高

【財訊快報／李純君報導】NAND 控制晶片大廠群聯 (8299) 去年繳出每股獲利 29.23 元的好成績，公司配息 17 元，創公司歷來最高股息，以上週五收盤價 304 元計算，現金殖利率約 5.59%；在高股息的帶動下，群聯今早股價表現搶眼，開盤最高價位達 310 元，大漲 6 元。去年是記憶體產業大豐收的一年，NAND 也因供需失衡、報價大漲，而群聯在東芝的力挺下，取得足夠貨源，並繳出十分亮眼的成績單，毛利率 27.47%，年增 6.31%，並創新高，營益率 16.08%，年增 5.02%，也創新高，去年全年稅後獲利 57.61 億元，亦締新猷，全年每股淨利 29.23 元，幾乎大賺近三個股本。



而公司董事會決議配息 17 元，配息率 58.16%。若以上週五收盤價 304 元計算，現金殖利率約 5.59%。另外，群聯董事會也通過將分 2 次辦理不超過 1800 萬股的私募現增。



就後續營運展望部分，因 NAND 通路端庫存去化已經達到尾聲，需求端也會緩步加溫跡象，為此，最快 NAND 產業會在 5、6 月間開始好轉，甚至有望在進入第三季後就重現供不應求的榮景。



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