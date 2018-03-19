其祥-KY去年EPS 1.26元，每股擬配發現金股利0.5元，估Q2返成長軌道

【財訊快報／劉居全報導】其祥 - KY(1258)2017 年全年合併營收 24.8 億元，稅後淨利為 4633 萬元，年下滑 65.92%，每股盈餘 (EPS)1.26 元。每股擬將配發 0.5 元現金股利，其祥 - KY 表示，展望未來，其祥 - KY 持正向樂觀看法，2018 年第二季營運可望重返成長軌道，待新廠陸續調校完成，下半年起將邁入營運成長期，預期 2019 年產能全開則獲利率可望大幅提升。其祥 - KY 去年全年營收小幅成長，獲利未見成長，主要是馬國市場持續擴大，市場肉品需求不減，而訂單雖增加，新廠產能尚未開出，需外購肉雞以支應，致使成本墊高影響獲利。2017 年第四季為獲利的谷底，預期 2018 年下半年起，新廠產能陸續開出，不但可逐步恢復原有獲利水準，營運曲線可望再度向上成長。



其祥 - KY 目前銷售地區占比約為新加坡地區約五成、馬來西亞地區約五成。而產品銷售組合占比分別為生鮮雞 39%、活雞批售 49%、雛雞 2%、其他 10%。



其祥 - KY 指出，為支應星、馬兩國市場未來的成長需求，2015 年底起共計斥資 7.65 億元陸續投資興建南馬肉雞新農場及新加坡肉品加工處理廠。今年其祥 - KY 首要目標為提升南馬新農場養殖效率及星國加工廠之量能，南馬肉雞新農場三期工程已全部完工並開始投產並進行產線調校，估計第二季起可逐步降低對外採購量，有效降低成本，第三季起陸續挹注營收。



而在星國肉品加工處理廠部分，目前正建置第一階段的二次加工生產區，在第二季即可完成相關設備安裝、試車後，第三季可完工加入營運，投產後將大幅提升產能並降低成本；待第二階段再擴充完成，即可創造整體獲利能力的持續精進。



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