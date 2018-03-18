〈觀察〉從底特律、日內瓦二大車展 看未來車樣貌

全球五大車展底特律車展於今 (2018) 年初登場後，緊接著 3 月上旬由日內瓦車展接棒開展，從今年上半年兩大車展中的展出內容可發現，在新車用科技以及電動車技術的加入下，汽車業和科技業的關係已越來越密切，同時，電動車已是各車廠必然研發的趨勢。

從全球大型車商的動態來看，德國 Volkswagen 集團今年強調以純電能、自動駕駛和車聯網為發展方向，日內瓦車展中也發表 I.D. 家族車款最新成員 I.D. VIZZION，同時結合擴增實境 (AR) 與人工智慧 (AI) 等最新技術，預計於 2022 年量產。

Volkswagen 也在車展中宣布至 2022 年時共將投入逾 340 億歐元發展相關科技應用，從小型車、SUV 到旗艦轎跑都將納入電動車平台技術，設定 2025 年達成年銷百萬輛純電能車款目標，甚至開始擘劃至 2030 年的都會移動樣貌。

Audi 於日內瓦車展揭露 Audi e-tron 首部純電 SUV 原型車，年底上市。(圖：奧迪提供)

Audi 選擇在日內瓦車展率先向全球介紹 Audi e-tron 首部純電 SUV 原型車，尤其強調強勁充電效能，在 30 分鐘之內即可於 150kw 千瓦的快速充電站充電完畢，為了在電動車發展的技術中取得聲量，Audi 此次更突破傳統，不走秘密實測路線，現階段已有近 250 部測試原型車於全球五大洲進行道路實測。

事實上，電動車普及速度已超乎消費者的想像，除了純電動車商特斯拉之外，Audi 正加快生產速度，此部 e-tron 純電 SUV 下半年投產，計畫年底就可在歐洲上市。

Jaguar I-PACE 搭載虛擬助理 Amazon Alexa。(圖：Jaguar 提供)

而英國車商 Jaguar I-PACE 同樣選在日內瓦車展正式發表，此為品牌首款純電動跑車型休旅車，並配備多項新世代車用科技配備，尤其搭載虛擬助理 Amazon Alexa 也相當吸睛。

回顧年初的北美底特律車展，Ford 宣示至 2022 年將較原先規劃的預算加碼至 110 億美元研發電動車，2020 年就要推出混合動力版的 Pickup 車款 F-150，並將陸續將所有經典車款電動化；就連義大利超跑車商 Ferrari 也在當時的車展發布要開發首款純電動超跑，並將推出油電混合車的訊息，在超跑界投入一個震撼彈。

在電動概念車外，目前的車市可看到 SUV 買氣持續強勁成長的趨勢，因此各大車廠積極推出新款 SUV 搶分食龐大市場。

其中比較特別的是，以往堅持只生產超跑的 Ferrari，繼 Porsche、Maserati、Bentley 和 Lamborghini 等高端品牌跨入 SUV 市場後，也將在 2019-2020 年正式推出首款 SUV，未來高端 SUV 市場競爭勢必越來越激烈。

整體來看，從今年底特律和日內瓦兩大重量級車展的內容可發現，汽車智慧化、電動化趨勢相當明確，預料相關技術和配備如後視鏡頭、感應式車門把手、手勢控制等陸續導入後，將拉動不少科技產品需求。