聯準會本周開會在即 將如何影響債券市場？

聯邦市場公開委員會 (FOMC) 即將在 3 月 21 日召開會議，預期將會再度升息，財經網站《wolfstreet》作者 Wolf Richter 指出，雖然長短天期美債殖利率縮小，但殖利率曲線倒掛的可能性不大，換句話說，人們將不會見到激進的貨幣政策，至少短期內不會出現。

在 2015 年 10 月時，3 個月期美債殖利率為 0%，而許多華爾街人士認為，聯準會將無法提升美債殖利率，並且認為縮表執行起來會有困難，但在上週五 (16 日)，3 個月期美債殖利率已升至 1.78%，為 2008 年 8 月 19 日以來的新高。

33 個月期美債殖利率

而 2 年期美債殖利率在 16 日上升至 2.31%，為 2008 年 8 月 29 日以來的新高。

2 年期美債殖利率

在過去的升息週期中，2 年期美債殖利率對升息的反應，都比 10 年期美債殖利率反應快。而現在也呈現這種情況，10 年期美債殖利率有自己本身的變化，沒有與聯準會升息步調一致，10 年期美債殖利率在 16 日為 2.85%。

10 年期美債殖利率較不跟隨 Fed 升息腳步走勢

這使得 2 年期美債殖利率與 10 年期美債殖利率之間的利差，縮小至 0.54%。

2 年期美債殖利率與 10 年期美債殖利率之間的利差縮小

但 Wolf Richter 認為 10 年期美債殖利率在短期內不太可能超過 3%，以目前的資產價格與股息收益率來看，目前 10 年期的美債殖利率可吸引許多的買家，因此債券價格不會進一步下跌，所以抑制著殖利率的飆升。

儘管短期的美債殖利率和長期美債殖利率之間的利差越來越小，Richter 認為出現殖利率曲線倒掛情形的可能性不大，上一次出現長期債殖利率比短期債殖利率低的情況是在金融危機前。

若出現殖利率曲線倒掛危機，聯準會這一次有工具可以使用，在 QE 期間，它收購了 1.7 兆美元的美債和 1.8 兆美元的不動產抵押貸款證券，而 Fed 在去年 11 月開始進行縮減資產負債表政策，Fed 可透過加速縮表的進度，對長期美債進行施壓，在突擊的貨幣政策之下，長期美債殖利率將會有所攀升。