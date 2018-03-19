【統一期貨】台期指暨選擇權盤前分析



◆台積電尾盤拉升，台股由黑轉紅

週五台股開低走低，盤中跌破 11000 點，但尾盤由台積電、國泰金、富邦金、兆豐金等權值股拉升，指數由黑轉紅。終場台指期下跌 23 點 (-0.21%)，逆價差 9.7 點，電子期下跌 1.85 點 (-0.4%)，逆價差 0.43 點，金融期上漲 3.4 點 (+0.28%)，逆價差 0.02 點，非金電期上漲 22 點 (+0.18%)，正價差 5.99 點。台指期下跌，正價差轉為逆價差，期貨空方力道增強。

台指期未平倉部位分析，自營商淨空單減少 2788 口，淨空單部位 570 口；投信淨空單增加 219 口，淨空單部位 29964 口；外資淨多單減少 6739 口，淨多單部位 41721 口，外資持有期貨作多部位。

技術面觀察，加權指數日線下跌回升，收長下影紅 K 棒，各短中期均線走揚，籌碼面部分，單日成交量能逾 1663 億元，外資上市現貨賣超金額約 15 億元，期貨未平倉淨多單 41721 口，外資現貨多單加碼、期貨多單減碼。

◆選擇權分析

多空就選擇權籌碼觀察，賣權 / 買權未平倉比由 1.61 變動到 1.55，為偏多格局。在最大未平倉量序列部份，買權維持在 11,000 點，賣權維持在 10,500 點，外資選擇權淨空單部位 71,978 口。

