【統一證券】盤前分析－指數盤堅格局不變、擇優選股偏多操作



◆盤勢分析

美股前日受到川普「通俄門」事件影響，盤勢震盪，但預期此事件影響不致擴大，短線波動後市場仍將聚焦經濟數據及產業前景表現，新興市場包括台股仍處於盤堅走揚格局。對台股行情觀察，分析如下：

第一、國際股市部分，美國白宮新任首席經濟顧問庫德洛於上任後，公開指出聯準會應慎重考慮升息進度，避免過快的升息影響經濟增長；此言論或將使本週 FOMC 利率決議的對外基調，維持漸進式升息的態度，避免次級市場因升息進度過快的恐慌使股市出現大幅度回調，對於美股而言屬正面訊息。

第二、中國官方公布 1-2 月份零售銷售數據及新增信貸數據，均略不如市場所預期，顯示年節後個人消費與資金需求面有所放緩；雖然官方持續加強針對獨角獸企業的支持力道，對中小板塊有推動效果，但短期中美貿易關係緊張使市場投資情緒謹慎，加上經濟數據未有亮點，恐將壓抑陸股近期表現。

第三、技術面觀察。台股上周五在尾盤因富時指數及台灣 50 指數調整出現爆量，指數收紅力守 11000 關卡之上，目前長短期均線維持上揚態勢，周 KD 再度出現黃金交叉的轉強跡象，台股技術面多方格局不變，應擇優布局偏多操作。

第四、上周五盤面觀察。矽晶圓族群在缺貨題材發酵下連袂走強，環球晶、合晶、中美晶、台勝科等均強於大盤表現；遊戲類股的橘子在虧轉盈題材下開高，也拉動大宇資、宇峻走高；生技族群由於交易所將召開生技醫療產業業績發表會，持續走揚，醣聯連續兩天漲停，安成藥、麗豐 - KY、優盛也表現強勢。

