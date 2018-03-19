【大昌投顧】盤前分析－政府近期推廣離岸風電，未來相關風電個股可持續留意



◆盤勢分析

1. 台股上週震盪整理，雖有一度衝關 11000 點整數大關，但不敵上方賣壓，拉回修正，波動也逐漸加劇，，而週線上漲 162.88 點作收。短線上月線已經翻揚，雖然目前未較先前強勢，但下方支撐力道開始轉強，若能持續守穩月線，仍是較樂觀看待，當然美股依舊影響著全球股市，也是需要留意的重點，籌碼面外資上週動向相對不明朗，若外資買盤回籠，將挹注動能向上。

2. 櫃買指數上週相對加權指數強勢，漲幅明顯擴大，緩步走升，月線趨勢也同步翻揚，量價關係只要不失控，中小型個股有機會更加活絡。

3. 金融指數上週整體反彈幅度強勁，回至月線之上，若能守穩，才有利後勢表現。電子指數上沖下洗，漲幅收斂，似乎需留意美國科技股表現，若能續強，方能帶動電子股，而上週強勢族群有被動元件、記憶體、IC 設計、矽晶圓等。傳產類股則由生技、高爾夫球相關等表現較亮眼。

4. 政府近期推廣離岸風電，加上上周台電董事長證實核四發電廠正式終結，使得相關節能用電題材發酵，而在政策扶持下，未來相關風電個股可持續留意。

5. 由於大陸半導體產業崛起，加上英特爾（Intel）、台積電等持續擴大產能，引領 12 吋擴產近年進入爆發期，尤其是大陸就有 10 座廠興建中，8 吋晶圓產能亦是供不應求情況。

