台股盤前─大盤量先價行 蘋果概念個股將擔綱上攻

台股集中市場加權股價指數 16 日出現尾盤的大逆轉的走勢，收盤指數站穩 1 萬 1000 點大關，在市場焦點又回到蘋果的新產品包括低價版 Mac Air 及 iPad 的銷售可能出現高成長率同時，現階段蘋果概念股如華通 (2313-TW)、嘉聯益 (6153-TW)、可成 (2474-TW) 都成為市場矚目焦點。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，台股集中市場大盤指數走高，呈現量能走揚格局，也一掃大盤在此可能反轉向下的危機，換句話說就是「里先價行」，目前台股的觀察重點在於集中市場量能能否維持在單日 1400 億元的成交值，台股將呈現攻擊走高的格局。

在上周六早晨收盤的美國股市方面，對全球貿易緊張和川普政府動盪的擔憂，限制了上漲空間。收盤道瓊工業平均指數上升 72.85 點或 0.3% 至 24946.51。本週跌幅 1.5%。Nasdaq 指數上揚 0.25 點或 0.2% 至 7481.99。本週跌幅 1%。S&P 500 指數上升 4.68 點或 0.2% 至 2752.01。本週跌幅 1.2%。費城半導體指數收高 0.47 點或 0.03% 至 1422.54。

證券分析師黃漢成指出，台股大盤已站上所有均線，將向高點 11270 點挑戰，目前在外資圈益看好如友達 (2409-TW) 的高殖利率優勢，最佳配息可能達 2.3 元且殖利率高達 16.8%。

在台股的焦點方面，目前又回到蘋果的新產品包括低價版 Mac Air 及 iPad 的銷售可能出現高成長率。

同時，現階段蘋果概念股如華通、嘉聯益、可成、玉晶光 (3406-TW)、廣達、鴻海 (2317-TW) 都成為市場矚目焦點。其中，華通累計前 2 月營收 76.54 億元，年增 1.41%，法人預期，華通首季營收將優於去年同期的 112.15 億元，且第 2 季營收在蘋果新 MAC 的 PCB 訂單及中國品牌手機廠訂單的挹注下，再向上攀高，2018 年營收將呈現逐季成長的態勢。

至於華通今年首季營運產品重點在 HDI(高密度連結板) 及軟硬結合板，應用產品別也以筆電、手機及平板電腦為主，3 月中、下旬將有第一波對中國品牌手機 PCB 的交貨。

而嘉聯益以每股 38 元溢價辦理 7684 萬股現金增資案，募集約 29.2 億元資金，宣布完成募集，現增認股憑證將在明 (20) 日上市交易，由於該項現增案有近 4 成為可成以特定人吃下，法人預計其現增股上市所形成賣壓並不大。