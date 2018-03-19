【大慶證券】投顧盤前－美股回穩，台股震盪後再攻前高



◆盤勢分析

美股四大指數上周五全數收紅，雖然周五為四巫日，不過整體來說風平浪靜，並沒有出現市場預期的大幅波動的走勢。從經濟數據來看，美國二月住房開工率下降 7%，降幅大於預期，房地產市場並未明顯升溫，而二月份工業生產上升 1.1%，美國 3 月密西根大學消費者信心指數初值為 102，高於市場預估的 99.3，從本週經濟數據顯示，雖然景氣持續成長，不過並未大幅過熱，也未有通膨明顯升溫的訊號，因此讓美股周五得以維持在平盤之上震盪，不過，近期白宮人事異動頻繁，加上先前的貿易戰隱憂，短期美國政治動盪將為股市不安定因子，對美股來說，在聯準會 21 日利率決議出籠前，將維持目前震盪格局，美債殖利率、美元等為短線觀察變數。

在美股週四持續震盪下，亞股周五維持震盪格局，而台股早盤雖然開高，但在核四走入歷史，市場擔憂缺電引發殺盤下，指數盤中越走越低一度跌破 5 日線，也回測 3/12 日長紅棒支撐，然尾盤在富時指數成分股調整下，買盤於 1 點後瞬間湧入，將大盤拉升到翻紅，也代表短線台股籌碼相對輕盈。以技術面來看，由於 2/5 日缺口有壓，導致短線漲多拉回，不過也因下檔 10908 點缺口具支撐，成為短多關鍵，以籌碼面來說，外資近期操作反覆，不過只要期貨多單不低於 4 萬口，就代表外資並未明顯偏空，在技術面趨勢仍偏多下，研判台股震盪後將有再挑戰前高機會。

從盤面來看，OTC 指數連 8 紅，代表內資相對活躍，中小型股持續為盤面主軸，週五傳出 IC insights 上調 2018 全球 IC 成長到 15%，加上費半持續創高，半導體產業是焦點，當中記憶體供不應求價格續漲，且外資調高美光目標價到 100 美元，加上矽晶圓供需持續失衡，次族群記憶體、3D 感測、整流二極體等看好，指標看南亞科、旺宏、穩懋、環球晶、中美晶、台半等，而 Q1 即將結束，集團作帳也成為盤面焦點，當中 FII 火速 IPO，鴻海集團動起來，指標看鴻海、臻鼎、京鼎，原物料持續當紅，華新集團看俏，焦點以華新科、華新、信昌電、新唐為主，此外，被動元件供需失衡，國巨集團也看好，指標包括國巨、奇力新、智寶等，其他包括聯家軍、聯華神通集團等也可持續留意，焦點觀察聯電、智原、原相、聯強、神達、聯華、聯成、神基等。除了上述主流股逢回仍可偏多操作外，其他則以基本面佳、法人籌碼偏多以及位階偏低類股為主，操作上不追高即可。

