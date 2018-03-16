台股盤中─盤面無主流 失守5日線 價跌量縮指數仍無反轉跡象

台股集中市場加權股價指數今 (16) 失守 5 日線，呈現價跌量縮走勢，全場估計成交值在 1100 億元附近，大盤並沒有主流股出面表態，國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，大盤指數雖然下跌，但呈現量能萎縮格局，大盤在此沒有立即反轉向下的危機。

台股今日盤中沒有主流股，只有包括康普、美琪瑪等鋰電池相關個股表態，市場成交值呈現萎縮等格局，分析師黃漢成表示，主要在美國今日面臨「四巫日」，造成亞洲股市包括南韓、日本、香港恆生、上證指數都出現走跌，台股出現假日前等成交偏淡走勢，不過整體大盤沒有恐慌性下殺跡象。

簡伯儀指出，台股大盤在完成波段反彈後，已封閉前波跳空下跌缺口，目前市場投資人對持股呈現惜售現象，造成成交值的出現明顯萎縮，在此同時，個股股價下跌，反而高殖利率個股相對走高，此族群是目前值得關注的方向。

台股今天早盤集中市場加權股價指數以 11010.24 點開出，最高 11027.89 點，最低 11933.45 點，預估全場成交值為 1100 億元。

市場也密切蘋果概念股的走勢，在可成以 11.27 億元入股嘉聯益 (6153-TW) 後，今天大立光 (3008-TW) 盤中跌幅收歛，黃漢成指出，現階段可注意台股蘋果相關個股的走勢。