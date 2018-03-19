快意恩仇李敖傳奇一生回顧

李敖字敖之，是作家、政治評論者、文化批評者、中國近代史學者；擔任過立法委員，曾經參與總統大選的政治人物；18 日病逝於台北榮總，享壽 83 歲。

叛逆個性、學生時代展露無疑

李敖原籍中國大陸東北吉林省，1949 年，隨父母從上海來到台灣，由於對於學校體制反感，李敖於高二下開始休學，在家自修，後續以同等學力考取國立台灣大學法律專修科（台大法律學系司法組前身），後來因興趣不合退學後，重考進入台大歷史系，但最終沒有畢業。

文星雜誌、批評黨國體制嶄露頭角

李敖從軍中退伍後，在自由主義月刊《文星》執筆創作，當時李敖以一篇《給談中西文化的人看看病》，引發國內中西文化的論戰，後來更成為自由主義與黨國體制的衝撞，後續李敖再以《我們對「國法黨限」的嚴正表示》批判國民黨員濫用權力，使得雜誌遭到停刊處分。李敖與文星雜誌的旗手們，對於當時黨國體制的批判，也讓文星雜誌成為六零年代最具影響力的媒體之一，也是繼雷震所創辦《自由中國》後，對知識分子最具影響力的雜誌之一。

襄助台獨彭明敏逃亡、兩度牢獄之災

革命不是請客吃飯，要挑戰黨國威權體制自然也不是輕鬆的事情，白色恐怖期間，李敖曾協助主張台獨的彭明敏逃亡海外，更把台灣受政治迫害人士名單，轉交國際特赦組織，不過卻遭台獨人士將名單刊載在台獨刊物上，讓李敖遭受牽連被依「內亂罪」判刑五年八個月，這是李敖的第一次牢獄之災。

李敖第二次入獄是因為「侵占蕭孟能家產案」，台北地方法院判李敖無罪，但卻遭高等法院改判入獄半年定讞。

步入政壇、文學大師變身政壇狂人

2000 年中華民國總統大選，李敖獲新黨提名參選總統，不過得票率僅 0.13 %， 2004 年立法委員選舉，李敖以「不插旗、不拜票、不發傳單、不做廣告、沒有競選總部」的方式參選，但李敖最終仍憑藉著高知名度當選。

李敖在立委任內，問政常有驚人之舉，諸如秀出防身電擊棒、防狼噴霧罐、帶狗鏈、亮小刀等，為抗議軍購案，在質詢時任行政院長蘇貞昌時，搬出自己年輕時的裸照，公然在國會中「遛鳥」。

2006 年，李敖以參選台北市長的方式宣揚其政治理念，但僅獲 7795 票，得票率 0.61 %； 2007 年，李敖參與文山區的立委選舉，與其對壘的國民黨立委賴士葆落敗；2011 年，李敖代表親民黨參選文山區立委，最終以 9,436 得票數，得票率 5.08 %，敗給賴士葆，這也是李敖最後一次參選。

《北京法源寺》惜未獲諾貝爾文學獎青睞

李敖一生出書無數，內容包含有中西思想文化之爭、政治思想之爭、國學研究、批判威權體制等政治著作，其中更有曾獲得諾貝爾文學獎提名的《北京法源寺》。

《北京法源寺》是李敖第一步長篇小說，從 1976 年李敖出獄後便開始著手撰擬，該書出版於 1991 年，在 2000 年時被推薦並提名諾貝爾文學獎，書中從戊戌變法到辛亥革命前後，康有為、梁啓超、譚嗣同等志士，為中國的振興所做出的努力，人物描寫多著墨於大環境的悲劇下，男人在生死、義理的互動。本書未能拿下諾貝爾文學獎，但是在 2017 年改編為舞台劇，於兩岸三地公演。

傳奇一生、快意恩仇

李敖曾在 2007 年出版自傳「快意恩仇錄」一書，李的人生也如書名一般「快意恩仇」，李敖罵過的人超過 3000 人，一生出書共有 96 本曾被列為禁書，出庭訴訟超過 300 次，李敖的一生正如立法院前院長王金平所感嘆「是一位傳奇人物」。

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