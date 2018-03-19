巷仔內》陳弘志／沒說出口的北部也空汙發電祕密

深澳電廠興建引發社會輿論譁然，理由是運轉後，北部也可能與南部一樣，淪陷成為空汙重災區，但為何政府仍執意興建與「國際減碳潮流」相逆的燃煤電廠？

根據環保團體所揭露的數據顯示，全球燃煤電廠在 2050 年都不能再運轉。不管台電對外宣傳深澳電廠採用高效率燃煤機組可減少碳排放，但不管多高的效率，碳排量都是天然氣發電的 1.7 倍，再生能源的 19 倍，對台灣或地球的污染，絕對是沈重負擔。

為何政府仍一意孤行深澳電廠必須興建？根據台電數據，北部地區是用電負載核心，尖峰用電佔全台 40％，加上位於北部的核一廠、核二廠將陸續除役，以及原先被規劃取代深澳電廠的核四遭到政府禁止運轉（這也被外界稱為民進黨的神主牌），因此一度被宣告停用的深澳電廠必須重披戰袍，重返發電行列。

那為何深澳電廠要採用空汙相對嚴重的燃煤來發電，而不採用比較乾淨的天然氣？台電表示，主要理由是深澳廠址並沒有合適空間來興建儲氣槽。如果採用鋪設海管或陸管，管線拉到深澳，途中也會經過基隆等都會密集人口區，加上這項工程影響海底生態、長程管線有興建與維護風險等困難，因此不採燃氣。況且深澳居民如果看到當地有一個個宛如巨蛋的天然氣貯存槽，一想到瓦斯爆炸風險，排斥力道更大。

除了地形因素，為何「非核家園」下的台灣，仍不全面採用天然氣發電？台電說明，台灣能源短缺，98% 發電能源都從國外進口，為了避免日後遭到「鎖喉」，因此不能仰賴單一能源，必須採行能源多元供給，這也就是深澳被人質疑，為何採用燃煤發電。

根據目前對外揭露的國家安全數據顯示，民進黨政府目前大力推動的再生能源，仍是靠天吃飯的不穩定電源，一旦停風、下雨、空汙嚴重陽光不足，再生能源就無法發電，因此仍需要穩定的電源。目前全球穩定供電的來源大致有三種，分別為：核電、煤電、氣電。三者當中，核電每次更換燃料，可以維持長達 1 年半供電；燃煤次之，目前全國有 30 天儲量；最差的是天然氣發電，在夏季只有短短 7 天儲量。也就是說，一旦氣候因素、或是供給國基於「某因素」不發給台灣氣源，甚至兩岸因素被中共「鎖喉」，台灣 7 天內馬上缺電，萬事停擺，打回石器時代。

根據民進黨政府的「2025 非核家園」計畫，未來台灣能源轉型後，天然氣發電占比將拉高到 50%。初步來看，是政府盡力讓火力發電不要那麼「髒」，但如果拿到全世界評比，根據國際能源總署資料顯示，屆時台灣將是全世界最依賴天然氣發電的地區。如果從國安觀點考量，國安風險大增，一旦遭鎖喉，台灣的燃氣電廠 7 天馬上無氣可燃。

那麼，核電真的那麼可怕嗎？地狹人稠的日本在 311 福島核災後，曾歷經 2 年暫停核電，但最後決定重啟。日本首相安倍晉三表示，因為日本缺乏天然資源，在停用核電後，日本化石燃料購買金額大增 7 兆日圓，造成 2014 年 9.1 兆日圓貿易赤字，家庭電費更大漲 25%。在國家貿易赤字大增、電價上揚、二氧化碳排放大增、國家安全考量等四大因素後，日本目前仍持續興建、申請重啟 62 部核能機組。

台灣事事向日本學，國人也嚮往日式生活，一有連續假期就往有核電廠的日本飛，唯獨日本重啟核電這件事，政府始終不願正視，也讓外界質疑是當初批判核四過火，反核神主牌既然已供上神桌，就沒顏面再搬下台。在反核的台灣，傳出可能開放日本「核食」入台銷售引發質疑聲浪，既然福島周邊產品都沒這麼可怕，可入嘴下肚、餵小孩吃，為何台灣又反核、懼核，內外有別？

「非核家園」的列車已經出發，大家都清楚政府不會轉向，也不會為誰停頓。只不過「非核家園」的真實樣貌，並不如電影預告片的「王子與公主最後過著幸福快樂的日子」，就如同你我等平民百姓，原來都要工作累得半死以撐住一個家。要撐住一個「非核家園」的代價，目前少有人提醒，未來終會一一浮現。

最近過世的物理科學家霍金曾預言，全球氣候暖化是地球與人類面臨最大的危險之一。他生前擔心氣候變暖達到一個臨界點後，地球氣候屆時將無法逆轉。如果不減碳的地球，最後讓霍金的預言成真，地球氣溫真的變得和金星一樣高，攝氏 250 度，還伴隨下硫酸雨，或許是「非核家園」當初沒料想到的。

『新聞來源／NOWnews http://www.nownews.com/』