惠台31項措施吸引人才西進31.3%上班族增強意願

中國大陸日前提出惠台 31 項措施，吸引不少上班族想要西進，根據人力銀行資料顯示，2018 年 2 月份整體海外職缺相較於去年同期年成長 17 個百分點，調查也顯示，有 60.9% 的上班族想要赴海外工作，有 31.3% 是因為惠台措施而增強意願，主要原因不外乎是語言門檻低、距離近，以及受到待遇吸引，甚至有 2 成 3 的人無意回台，決定落腳生根。

根據 1111 人力銀行針上班族進行海外工作意願調查顯示，有 60.9% 的上班族想要赴海外工作，其中，71.6% 主要著眼於薪資條件好、25.5% 想累積職場經驗，青睞的國家以中國大陸 (含港澳)、越南、新加坡、美加，以及泰國居多。

針對中國大陸提出惠台 31 項措施，調查也顯示，有高達 44.7% 本來就有意願西進，還有 31.3% 是因為對岸釋出利多而增強意願或改變心意赴中國大陸，而想去中國大陸發展的主要原因是語言門檻低、兩岸距離近 (航程近)、兩岸文化接近，以及受國民待遇吸引等因素。

人力銀行表示，受訪上班族在海外工作的年薪與出國前最後一份工作相較，有高達 72.4% 的人海外年薪比國內高，有 3.5% 的人薪水與國內一樣，但也有 6% 的海外薪水反而較國內少。

另有，18.1% 由於直接出國無法比較薪資；交叉分析顯示，目前正在海外工作的受訪者平均年薪為 112 萬，而想要赴海外工作的受訪者平均年薪僅 62 萬，薪資差距達 50 萬元，幅度達到 80%。

此外，觀察對海外工作懷有憧憬及曾經去過的上班族，人力銀行指出，有 7 成 7 表示在異鄉打拚只是階段性職涯規畫，平均 4 年後就會返回台灣，其原因不外乎家庭因素、健康因素，以及已取得足夠資歷，不過，也有 2 成 3 無意回台，決定落腳海外生根。

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