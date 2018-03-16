【顧德投顧】2408南亞科、5871中租) 股價再創波段新高啦

◆盤勢分析

台股走低跌破 5 日均線，僅塑化、生技股逆勢抗跌，富時指數成分股調整收盤生效，電金大型股及台塑三寶神龍擺尾，指數逆勢撐盤，終場指數上漲 9 點，收在 11027 點，成交量為 1659 億元。周線上漲 162 點，周 K 連 2 紅，周成交量為 6743 億元，連續 4 周量放大。

重點持股報告。(3665 貿聯) 先前已獲利出脫一半持股，今天另一半全數獲利出清啦。太棒了，會員持續有獲利入袋唷，持續維持 ( 買賣賺 ) 的節奏，很棒。(2337 旺宏、8924 大田) 續抱。(2455 全新) 股價在一路創高之後，今天也平新高唷，好股票操作就是很輕鬆。(3105 穩懋) 昨天股價再創波段新高，今天也是帥氣的平了新高，走勢完全強於大盤，會員們也是輕鬆獲利中唷。(6141 柏承) 從 2/21 老師帶會員進場並一路續抱至今，股價波段已上漲 39% 囉，今天股價再平波段新高，始終維持強勁的走勢，會員們的獲利也都不錯，非常感謝唷。(4919 新唐) 股價創新高啦。(3265 台星科) 股價在連續四天創高之後(昨天還大漲 9%)，今天台星科則是再度豪邁的持續創下波段新高啦，已經連續第五天創新高囉，藉由關鍵 K 找到的好股票，有沒有發覺操作真的很簡單，但是獲利反而更多，太棒太棒了。(5871 中租) 先前股價稍做整理，但是卻始終都在系統之內，因此操作不用預設立場，續抱就對了。結果今天中租股價就開始發動囉，漲了接近半根的漲停板，創下波段新高啦，會員們的獲利也直接就拉開囉。(2408 南亞科) 股價連漲四天啦。今天股價維持強勁，持續上漲，再創波段新高囉，會員的獲利太棒了，好股一檔接一檔，獲利一檔接一檔，今天南亞科的獲利再度被拉開，會員們持續賺錢囉，感謝老天的疼愛，藉由系統的操作，我們的獲利真的還蠻帥的唷。

(今日多方關鍵 K 系統股票: 6141 柏承、8924 大田、3105 穩懋、5871 中租、3265 台星科、4919 新唐、2337 旺宏、2455 全新、2408 南亞科。)

以上資料由 藍登耀老師 + 關鍵 K 團隊共同彙整。

(以上資料僅供參考，投資人應獨立判斷審慎評估並自負投資風險)

