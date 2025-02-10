稅稅不平安？PIMCO點名這「4國」是下個高關稅目標 建議投資要多元佈局

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-02-10 20:05

‌



川普政府近期祭出的關稅措施，擬對加拿大和墨西哥進口產品加徵 25% 關稅，因最後一刻的談判而延後，以及對中國商品額外加徵 10% 關稅已正式生效，在在加劇市場波動與不確定性。PIMCO 首席經濟學家衛艾婷表示，若這些關稅政策實施，不僅美國通膨會上揚、GDP 成長都會受波及，尤其是日本、德國、越南和愛爾蘭，未來也可能面臨類似關稅政策，投資人應提前為全球貿易關係的不確定性做準備。

衛艾婷認為，如果這些關稅全面實施，美國通膨可能上升 0.8 個百分點，並且經濟增長在第一年內將減少 1.2 個百分點，對於高度依賴北美貿易的加拿大與墨西哥而言，供應鏈中斷風險可能帶來更嚴重的經濟衝擊。

‌



此外，其他對美國擁有貿易順差的國家，如日本、德國、越南和愛爾蘭，未來也可能面臨類似關稅政策，投資人應提前為全球貿易關係的不確定性做好準備。

衛艾婷提醒，面對這樣的政策變動，投資人應關注市場風險變化，特別是在聯準會（Fed）利率政策的應對上。

短期影響：關稅帶來的物價上升可能導致聯準會延後降息，但經濟增長放緩與就業市場可能遭受的衝擊，則可能迫使聯準會更快降息。

債券市場機會：在當前較高的起始殖利率環境下，全球債券市場的吸引力提升，特別是美國以外的市場可能進一步受益。

股市與信用市場風險：美國股市和信用市場面臨較大壓力，特別是受貿易政策影響較大的產業，如 汽車、食品與大宗商品。