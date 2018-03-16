【顧德投顧】富時指數調整？所以拉尾盤？？？

◆盤勢分析

股票及指數漲跌一定會有很多的因素伴隨！

重點是如何透過學習【早知道】

美股漲跌互見，以 20MA 為觀察指標，區分強弱勢，但不管如何，可以預見的是國際股市的波動很大，資金及持股部位一定要調整好！金梯行請很精彩，如果有在鎖定月選擇權，應該知到今日加權為何會拉尾盤，相關行情可搜尋 YOUTUBE【台股龍捲風】及 FB【台股龍捲風】！

操作不要猜，根據龍捲風操盤術 (簡單、易懂、功夫深)：

【一】勢的操作：今日日 KD 盤中快死亡交叉，尾盤又變黃金交叉 (明顯人工盤)，但週 KD 已為黃金交叉，所以震盪仍要買多，已一堆個股不甩大盤展開波段行情，可好好把握！

【二】利的研判：9:30 到 10:00 觀察漲跌家數是否有利今日的勢，今日早盤勢與利同步，但因急殺後遇月選擇權支撐，出現快速反彈！個股方面：矽晶圓、MOSFET、被動元件、【電池】、【ASIC】這類族群震盪後還有機會持續走高，波段仍多，但短線若出現出量不漲時，務必先行調節！獲利落袋為安！

【後續作法】

面對川普的關稅效應 (哪些國家會豁免，主要國家針對中國而來，中國又如何反擊)，白宮又會有誰脫離團隊，誰將加入，對於全球的貿易戰爭利弊如何？！週選擇權，月選擇權，MSCI，富時指數等等問題！複雜難懂，且很多投資人在消息面根本無法立即跟上，可依照技術分析評判！目前美股及台股的看盤技巧皆在 20MA，加權週 KD 已黃金交叉，剩下的就是如何布局！何時發酵的問題！

產品透明度特高的【矽晶圓及磊晶矽晶圓】：6488 環球晶 (+17 收 460，20MA 翻揚向上，歷史高點 489 元)，5483 中美晶 (+2.7)，6182 合晶 (+0.2)、3532 台勝科 (+0.5)，3707 漢磊 (+0.75)、3016 嘉晶 (+0.35)，這個族群今盤中多檔個股大單急敲，需留意法人籌碼及散戶動向！

【MOSFET】：6435 大中 (+2.5)、6525 捷敏 (-0.7)、3317 尼克森 (-0.15)、8261? 鼎、5299 杰力 (+5.5)、6138 茂達 (-0.75)，此族群可開始留意中國長電科股價 (+2.16%)

【被動元件】：以 2327 國巨 (+7.5 收 425，歷史高為 427) 為指標，2456 奇力新、3068 美磊、3026 禾伸堂、3624 光頡、5317 凱美、2375 智寶、6127 九豪、2492 華新科、8043 蜜望實、6449 鈺邦、6175 立敦、3236 千如、2472 立隆、2478 大毅、5255 美桀，漲價行情持續，以量價結構技術分析操作！

【ASIC】：3443 創意、3035 智原、3661 世芯，結構仍未被破壞，為比特幣概念股較有題材的一群

電動車電池：4721 美琪瑪、4739 康普，目前估報價仍上揚，震盪仍可留意

指數震盪，表現較強個股有：3202 樺晟 4944 兆遠 3176 基亞 6426 統新 5410 國眾 4180 安成藥 4560 強信 3232 昱捷 4168 醣聯 1760 寶齡 6531 愛普 4121 優盛 6224 聚鼎，留意明日延續性

新的一年，將出現大規模波動！並且出現牛熊並存，多空都能賺的現象！！可積極參與行情，祝 2018 年新年行大運，萬事如意

