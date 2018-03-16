【亞洲投顧】震盪加劇，11000整數關卡失而復得，週線連二紅!

◆盤勢分析

今天台股開在平盤附近，盤中緩步走低，最低來到 10933，失守 11000 整數心理關卡，但在 1 點過後，盤勢帶量急拉，終場收在 11027，然而終場並未守住五日均線，收了一根帶長下影線的小紅 K，以小漲 9 點作收，今日震幅有 121 點之多，而目前五日線與十日均線呈現黃金交叉格局，且下檔亦有十日線、月線、季線、半年線、年線的支撐，而從量能的角度來看，今日量能 1659 億，與昨日相較有明顯的成長，顯示投資人信心漸回溫；近期台股受美股變動的影響較大，巨烈震盪成為常態，未來幾日仍需持續觀察美股的動態，不確定性明顯提高；近期台股的震幅顯著提高，不確定性拉升，投資人更應審慎小心；行情弱時有漲的個股、行情強時亦有跌的個股，未來應留意個股的多、空趨勢來做選股，而非隨大盤的起落而追高殺低，另操作上無論作多或作空，皆應嚴設防守點，以免震盪劇烈的行情當中蒙受大賠的遺憾！

今日盤面焦點: 台股類股呈現漲多於跌，其中漲幅最高的是貿易百貨類股，漲幅達 1.5%，塑膠、觀光、電子通路漲幅也超過 1%，紡織、食品、生醫、航運、其他類、金融、電器電纜、化學生醫、化學、通信網路、電子零組件等也均收紅。至於下跌類股則有玻陶、汽車、造紙、光電、橡膠、油電燃氣、建材營造、水泥、其他電子、資訊服務、電腦設備、鋼鐵、電機機械等也均收黑。電子三雄今天走勢震盪劇烈，台積電一度跌破 10 日線，不過尾盤漲幅急速收斂，最後以平盤作收；鴻海則是在平盤上下整理，尾盤一度翻紅，但終場還是以小黑作收，至於股王大立光則是開高震盪走低，尾盤又跌破 3700 元大關。鴻家軍則是一片綠油油，僅群創逆勢抗跌，其他包括訊芯 - KY、天鈺、乙盛 - KY、樺漢、正達、榮創、京鼎、廣宇、建漢跌幅也均超過 1%。金融股則是今天台股尾盤急拉的關鍵，其中新光金、中壽及統一證漲幅超過 3%，國票金、永豐金、兆豐金、元大金、華南金也漲逾 1%。另外生技股也見到買盤湧入，包括基亞、安成藥、醣聯、寶齡富錦、立康、優盛等均亮燈漲停，慧智、微邦、台耀、優你康、安成生技、鈺緯、盛虹、精華等漲幅也均超過 4%。

劉良梅 老師

以上資料僅供參考，投資時應審慎評估

