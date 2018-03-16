保利協鑫（3800.HK）靚麗年報出爐:收入237.9億元且毛利率34.4%，矽片產量24吉瓦

3月15日晚間，全球最大的光伏企業---保利協鑫（3800.HK）公佈了2017年的全年業績。據財報，截至2017年12月31日，公司總收入達237.9億元（人民幣，下同），較2016年同期上升8%；毛利約82億元，較2016年同期上升16.4%；股東應占利潤約19.7億元，每股基本盈利約10.7分。

財報顯示，公司全年生產7.4818萬噸多晶矽和23.902吉瓦矽片，分別較2016年提高7.9%、38%左右，繼續位列全球第一，並持續滿產滿銷。

細分來看，保利協鑫的光伏材料業務、光伏電站業務和新能源業務等三大子業務收入，分別為193.55億元、4.97億元和47.85億元。除收入占比最低的光伏電站微降之外，另兩部分的業務都實現了遞增。

利潤角度分析，新能源這一子業務的利潤增加了249.9%，達8.524億元，實現大幅攀升。而以多晶、矽片為代表的“光伏材料”業務，去年獲得利潤12.64億元，相比2016年全年有所降低。這由兩個因素所引起：第一，多晶矽銷售量和矽片的平均售價出現了下降。其中，矽片的平均售價為0.134美元/瓦（不含稅），比前年的0.164美元/瓦有一定下滑；第二，FBR及CCZ技術的國產化、金剛線切改造、黑矽技術推廣等項目的研發費用增加，也影響了光伏材料子板塊的利潤釋放。據財報數據，2017年保利協鑫的利潤中，包含了9.56億的研發費用，以及物業、廠房、設備的減值等總計2.63億元。

保利協鑫首席執行官朱戰軍在全球投資者會議上表示，作為一家著眼於長期發展、實現客戶價值最大化的領軍企業，金剛線切改造等研發費用的投入十分必要且值得。2017年,公司的主要研發支出為現有資產的改造和升級，以滿足未來兩年平價上網的要求，其帶來的效益將會在2018年集中體現。

管理層也表示，雖然保利協鑫已全部完成金剛線切機台的改造，但是金剛線技術的降本作用仍未完全釋放。2018年，設備磨合更加成熟、切片速度將繼續提高、金剛線價格的下降、產品良率的提升等多種因素疊加後，會讓矽片成本得到進一步降低，有望從當前降低0.5元/片繼續擴大至0.8元/片。而金剛線切技術在多晶領域的快速推廣，將單多晶在切片端的加工成本也重新拉回到了相同水準。

據權威行業研究機構測算，在矽片價格同比下滑18%的情況下，保利協鑫的產品依然保證了25%左右的毛利率，並保證下游多晶電池及元件有合理的利潤率，帶動了多晶全產業鏈的快速發展。

據瞭解，今年2月，保利協鑫的矽片產量已達4億片/月以上，此外還有近1億片的代工需求，保持高負荷狀態。隨著單晶矽片的降價，多晶矽片的價格也有所調整，但始終保持比單晶低0.8元/片，效率差縮小到1%，維持了性價比優勢。降價後，多晶矽片端的毛利仍超20%，2018年保利協鑫的矽片產量將突破30吉瓦，全球市場占比進一步提升。

公司管理層同時透露，隨著新疆多晶矽基地建設的順利推進，保利協鑫的多晶矽產能在2018年底將達11.5萬噸，徐州、新疆多晶矽雙“基地”的佈局將完成，協同效應也會進一步顯現。據介紹，目前保利協鑫新疆多晶矽基地氯氫化設備等重要裝置正在緊鑼密鼓安裝，預計二季度末即可試產，三、四季度產能逐步爬坡，年底可達產4萬噸。新疆基地採購全新先進國產設備，保持徐州、新疆人才的雙向流動，多晶矽成本將做到全球最低，具備極強的競爭能力，助力保利協鑫進一步搶佔高端市場。

公司管理層也表示，2017年，位於江蘇徐州的江蘇中能多晶矽基地5000噸產能矽烷流化床法顆粒矽已經連續穩定生產，品質指標達到預期；與國家積體電路產業投資基金合作的電子級多晶矽專案也完成投產，下游測試回饋情況良好。未來江蘇中能多晶矽基地將成為低能耗、高附加值的前沿產業基地。

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