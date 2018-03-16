除了李嘉誠會否退休 長和財報還有兩大看點

長和集團將在今（16）日收盤後公布業績，且為集團內 4 家公司包括長和、長實、長建及電能一同發布，這個罕見的安排，引起外界高度關注，將有重大事項發表，包括即將年屆 90 歲的長和主席李嘉誠會否宣布退休。

根據過往紀錄，4 間公司慣常分開兩日公佈業績，通常是長建與電能先公佈，翌日或隔日輪到長和及長實，而長和及長實一般在周四公佈業績。

不論猜測會否成真，長和財報會向來都令人期待，只因有「超人」之稱的李嘉誠，難得在記者會大開「金口」，而且他向來精準判斷政、商界大方向，各界自然關心誠哥的「最新指示」，因此在退休的話題之外，財報會還有兩大關注點要留心！

關注一、房市破頂，誠哥怎麼看？

中原城市領先指數 CCL 在 2 月又創下歷史新高，李嘉誠對房市的最新判斷，絕對是大眾關心的要點。參考過往功績，如跟隨誠哥「買房自住沒問題」的思維入市，至今仍可能獲得可觀升幅。

中原城市領先指數 CCL 在 2012 年 5 月升越 1997 年的高位，從 2013 年起，李嘉誠對市民買樓的建議雖然有變，由認為「炒房要量力而為」轉為呼籲「不要炒房」，但仍堅持「買房自住沒問題」。他在去年 3 月重申這個論調，兼預言房價「一、兩年內難大跌」。目前，事實印證李嘉誠的預測正確，因為中原城市領先指數 CCL 仍在紀錄高位徘徊。

不過，自年初以來，諸多金融市場的變化紛至沓來，包括美國債市殖利率率顯著上升，與香港樓市租金回報率的距離大幅收窄；美國聯準會多次升息後，港美息差突破 1 厘，港銀遲早要上調最優惠利率。金融格局有變，李嘉誠房樓市前景若有新判斷，無疑受到關注。

關注二、會否重提長建、電能合併？

長和本身業績和業務動向，也是市場的一大關注點。彭博數據顯示，券商預測長實去年核心盈利為 203 億港元，按年增 12.6%，長和盈利預測則為 341.58 億港元，按年升 3.5%，可以預期長和的盈利數據沒有大驚喜。

不過，長和系有在星期五公布重大變動事項的案例，2015 年的「世紀重組」方案便是其一。其實，長和系在 2015 年還有另一個合併計劃，就是將長建和電能二合為一，只是在同年 11 月遭電能小股東否決方案。

耀才證券研究部經理植耀輝表示，從方案遭否決至今已事隔超過 1 年，即使長建重提私有電能，亦不受《上市規則》所限，因此認為長和系管理層有機會趁此次業績提交新方案。不過，相信外界的著眼點，始終落在超人的退任時間表之上。