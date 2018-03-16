【IPO追蹤】博奇環保（02377-HK）：赴港上市為尋求國際化平台「走出去」

內地獨立煙氣處理綜合服務供應商博奇環保（02377-HK）今日於港交所掛牌上市，首掛開報2.5港元，較上市價2.4港元高4.2%，上市十分鐘內跌破招股價，開市半小時內，最低見2.21港元。

公司董事長程里全於上市儀式結束後表示，公司未來會與主要股東中石化（00386-HK）有更多合作，公司未來亦會繼續尋求收購機會，暫無具體項目落實，但仍然會集中在環保領域。

至於公司五年前於日本退市的原因，程里全解釋，主要由於2008年金融風暴對公司業績造成較大影響，加之當時中國經濟放緩，因而選擇將公司私有化。而此次上市香港，則是因為想做國際化平台，為以後公司「走出去」海外戰略奠定基礎。早前公司已在東南亞和土耳其有項目，未來考慮沿著國家一帶一路沿線繼續拓展業務。

今年兩會，國家總理李克強提出將二氧化硫、二氧化氮排放量指標下降0.3個百分點，程里全稱相信公司未來業務會受惠於新環保政策。

本港半導體及電子元件分銷商光麗科技（06036-HK）首掛開報0.77港元，較上市價0.5港元高54%，隨後股價一路上揚，半小時內最高見0.99港元，近乎高上市價1倍。

招股文件顯示，光麗科技在2017財政期間，公司資本負債比率高達2.78倍，公司副財務總監何遠東稱，相信上市之後公司負債比率能下降，具體數據待公司業績發佈時才知道。

另一間由通達集團（00698-HK）分拆上市的通達宏泰（02363-HK）今日掛牌，首掛開報2.45港元，較上市價2.3港元高6.5%。

文：鄒舒惠

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